Стрелявшему из пистолета отцу хоккеиста предъявлено обвинение по статье "Хулиганство"

"СЭ" получил комментарий пресс-службы МВД РФ по Москве об инциденте, который случился сегодня во время матча в Медведково между командами хоккеистов 2008 года рождения "Северная Звезда" и "Дмитров".

Напомним, что после бытового конфликта папа одного из игроков "Дмитрова" выстрелил в отца другого юного спортсмена.

В пресс-службе МВД РФ по Москве сообщили о факте произошедшего, однако не подтвердили, что инцидент произошел в спортивном сооружении.

– В районе 17 часов на улице Заповедная произошла стрельба, в ходе которой один мужчина причинил другому ранение из травматического оружия. Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, – говорится в заявлении пресс-службы. (Евгений Белоусов)