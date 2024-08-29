«Спартак» встретится с «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

«Спартак» и «Динамо» сыграют на Кубке мэра Москвы по хоккею в четверг, 29 августа. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за полчаса до игры, будет также доступна на сайте телеканала.

Кубок мэра Москвы пройдет с 29 августа по 1 сентября 2024 года во Дворце спорта «Мегаспорт». В турнире примут участие «Спартак», «Динамо» Москва, ЦСКА, «Витязь», а также — впервые в истории — «Торпедо» и «Автомобилист».

Расписание матчей доступно на нашем сайте.

Кубок мэра Москвы проводится ежегодно с 2008 года. Чаще всех его победителем становилось «Динамо» (семь раз). В 2023 году турнир выиграл «Спартак».