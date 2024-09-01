«Спартак» сыграет с ЦСКА в финальном матче Кубка мэра Москвы по хоккею в воскресенье, 1 сентября. Стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут телеканалы «КХЛ ТВ» и «КХЛ Prime». Трансляция начнется за пять минут до игры.

Предсезонный турнир проходит во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. «Спартак» и ЦСКА вышли в финал, заняв первые места в своих группах. Красно-белые победили «Автомобилист» и «Динамо» с одинаковым счетом 4:3Б. Армейцы обыграли «Торпедо» (3:1) и «Витязь» (3:2Б).

Кубок мэра Москвы проводится ежегодно с 2008 года. Чаще всех его победителем становилось «Динамо» (семь раз). В 2023 году турнир выиграл «Спартак».