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«Спартак» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча Кубка мэра Москвы

Трансляция матча финала Кубка мэра Москвы по хоккею начнется в 19.25
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Николай Голдобин.
Фото ХК «Спартак»

«Спартак» сыграет с ЦСКА в финальном матче Кубка мэра Москвы по хоккею в воскресенье, 1 сентября. Стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут телеканалы «КХЛ ТВ» и «КХЛ Prime». Трансляция начнется за пять минут до игры.

Предсезонный турнир проходит во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. «Спартак» и ЦСКА вышли в финал, заняв первые места в своих группах. Красно-белые победили «Автомобилист» и «Динамо» с одинаковым счетом 4:3Б. Армейцы обыграли «Торпедо» (3:1) и «Витязь» (3:2Б).

Кубок мэра Москвы проводится ежегодно с 2008 года. Чаще всех его победителем становилось «Динамо» (семь раз). В 2023 году турнир выиграл «Спартак».

Хоккей
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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