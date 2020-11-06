«Сожгли мне «Гранд Чероки». Прямо около дома». Известный хоккейный агент рассказал об угрозах бандитов

Бывший вратарь и агент нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Геннадий Ушаков в «Разговоре по пятницам» рассказал о том, как сталкивался с угрозами от бандитов.

— Через «стрелки» прошли?

— Как-то меня вызывали. Я лишь время спустя узнал, что это была «стрелка».

— Пригласили в лес?

— В итальянский ресторан на Кутузовском. Приезжаю. Сидят два агента — и два бандита рядом. Один оказался моим знакомым: «О, Гена!» Обниматься полез. Другой мрачный парень, все молчал. Поели пиццу и разошлись.

— Что агенты?

— Второй мне потом говорит про товарища своего: «Не знаю, зачем он вообще устроил эту встречу». Наверное, хотел показать, какие они крутые. Со временем узнаю: кто-то его отдубасил, месяца четыре в больнице пролежал. Перелом ребер и всего прочего.

— Какое несчастье.

— Обычная судьба афериста. Остап Ибрагимович от хоккея.

— Всякий футбольный агент сталкивался с серьезными угрозами. Как это было у вас, хоккейного?

— Дважды приезжали ребята, говорили: «Будешь работать на нас, платить. Загоним тебе всех хоккеистов». Не надо, отвечаю. Не хочу.

— Почему?

— Вот и они спрашивают: «Почему?» — «У них тоже есть свои бандиты. Обратятся к ним. К чему мне ваши разборки?» Некоторые мои знакомые работали с измайловскими, кто-то — с солнцевскими. Даже с грузинами. А я — ни с кем.

— Их реакция на ваше «не хочу»?

— Наверное, они и сожгли мне «Гранд Чероки». Прямо около дома.

— Выходите вы — и?..

— Я не выхожу. Соседи ко мне ломились в дверь. А я смотрел чемпионат Европы по футболу. Время — половина первого ночи. Думаю — вот достали! Ни днем, ни ночью покоя нет. Не буду открывать! Час два долбились. Потом кричат: «Гена, машина горит!»

— Застрахована была?

— Да.

— Ничего не потеряли?

— Страховая не хотела платить. Какую-то девочку прислала. А у меня хороший адвокат, быстренько ее отштопал. Потом к нему подходит: «Можно, вы меня обучите?». (Александр Кружков, Юрий Голышак)

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