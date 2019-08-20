«Сочи» уступил чешскому клубу в товарищеском матче

«Сочи» уступил чешскому клубу «Карловы-Вары» в товарищеском матче. Игра закончилась в овертайме победой чешской команды со счетом 2:1.

Единственный гол у сочинцев на счету нападающего Шона Коллинза.

Хоккей

Товарищеский матч

«Карловы-Вары» (Карловы-Вары) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Стритески — 1 (Григер, Флек), 8:23 — 1:0. Коллинс — 1 (Богданов), 21:15 — 1:1. Скухравы — 1 (Вондрачек), 63:19 — 2:1.

Вратари: Беднар — Богданов.

Судьи: Зубзанда, Костоурек.

20 августа. Карловы-Вары. KV Arena.