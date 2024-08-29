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Сегодня, 18:00

СКА — сборная России: смотреть трансляцию матча турнира имени Пучкова

Трансляция матча СКА — сборная России начнется в 19:25 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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ХК СКА.
Фото photo.khl.ru

СКА и олимпийская сборная России сыграют в матче турнира имени Николая Пучкова в четверг, 29 августа. Игра пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал КХЛ. Трансляция начнется за пять минут до игры.

Встреча станет заключительной в программе турнира имени Пучкова. Ранее СКА обыграл «Сочи» (2:1Б), «Ак Барс» (4:3Б) и «Северсталь» (5:3). Сборная России победила «Сочи» (4:2) и «Ак Барс» (4:2), но уступила «Куньлуню» (1:7).

Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учрежден в конце 60-х и проводился до 1991 года. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.

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