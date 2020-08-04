Шикарный гол Амирова в матче с «Сочи». Такого вы еще не видели
16:38
Форвард олимпийской сборной России Родион Амиров отметился красивым голом в матче предсезонного турнира в Сочи.
Гол Амирова — это что-то #russiahockey #SHO pic.twitter.com/AHFeHDD2zz— Хоккей России (@russiahockey) August 4, 2020
Нападающий, принадлежащий «Салавату Юлаеву», в игре с ХК «Сочи» во втором периоде забросил шайбу, находясь за воротами. Он пронес ее на клюшке и отправил в сетку.
После двух периодов олимпийская сборная России ведет со счетом 5:0.
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