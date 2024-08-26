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26 августа, 13:00

«Северсталь» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча турнира имени Пучкова

Трансляция матча «Северсталь» — «Сочи» начнется в 15:00 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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ХК «Северсталь».
Фото ХК «Северсталь»

«Северсталь» сыграет с «Сочи» в матче Кубка имени Николая Пучкова в понедельник, 26 августа. Игра пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

В прямом эфире встречу покажет канал «Хоккейный». Трансляция начнется в 15:00 по московскому времени.

Ранее «Северсталь» проиграла «Ак Барсу» (0:3) и победила «Куньлунь» (7:3). «Сочи» проиграл олимпийской сборной России (2:4) и СКА (1:2Б).

Турнир имени Пучкова проходит с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге в Хоккейном городе и в Ледовом дворце.

Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учрежден в конце 60-х и проводился до 1991 года. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.

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