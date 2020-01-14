Сестра Харламова: «Знаю, кто виноват в его смерти»

Сестра двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира Валерия Харламова рассказала об аварии, в которой погиб ее брат.

— Читал, что водитель ЗИЛа, под колесами которого Харламов погиб, чуть ли не с ума сошел. Хотя его вины не было никакой.

— Я знаю, чья была вина. Но не будем об этом. Что касается того водителя, то, говорят, за руль он больше не садился.

— Когда вы видели Валерия в последний раз?

— 26-го он пришел ко мне на работу, в здание Аэровокзала. Был очень подавленный. Но купил мне сумку, она до сих пор у меня хранится. И, как сейчас помню, она стоила 27 рублей. Пошли с ним пообедать. Вдруг Валерка говорит: «Тань, а как мама отнесется, если я приеду домой с детьми, и мы останемся?»

— Без Ирины?!

— Да. Не хочу говорить на эту тему более подробно. А сказал он так: «Я детей завтра заберу. Мы приедем к тебе под предлогом, что поедем маму встречать. И больше я туда не вернусь». Я ответила: «Ради бога. Места на всех хватит». Договорились, что 27-го он заедет за мной, и мы поедем в Кубинку забирать из лагеря моего сына. А 28-го — за мамой.

Полностью интервью Татьяны Харламовой читайте здесь