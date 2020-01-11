Сестра Харламова: «Он не знал, что такое зависть и высокомерие»

Сестра легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова Татьяна рассказал о ярких чертах характера своего брата.

— Он не знал, что такое зависть и высокомерие. Дружил с ребятами со двора, из детского сада, они встречались все время. Один из них, Сережка Сугробов, работал летом в пионерлагере физруком, и он к нему ездил, чтобы с ребятами пообщаться, рассказать, что видел в разных странах. Старым друзьям тоже подарки дарил — что уж там говорить о папе-маме, дедушке-бабушке. И сейчас два раза в год с этими ребятами видимся — правда, на кладбище...

Очень хорошо помню такой случай. У нас была соседка, старенькая бабушка. Так Валера, уже будучи звездой, пришел ее поздравить с днем рождения и встал на колени. Ему ничего не стоило это сделать! Так же, как ничего не стоило после нашумевшего эпизода с игроком воскресенского «Химика» Владимиром Смагиным, которого он под горячую руку побил на площадке, поехать, найти его и извиниться. Просто по-человечески. Смагин, очень хороший человек, до сих пор ходит к нему на Кунцевское кладбище, мы там встречаемся...

— А ведь за тот эпизод, нехарактерный для советского хоккея, Харламова здорово пропесочили. Даже Анатолий Тарасов написал гневное письмо в «Комсомольскую правду», где клеймил своего бывшего игрока. Брат на него не обиделся?

— Нет. Он понимал, что так надо было. Это уже политика, а не спорт. Или ты пишешь, или ты уходишь.

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