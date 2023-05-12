Сборная «Россия 25» обыграла команду Белоруссии в Туле

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Национальная команда «Россия 25» в рамках «Большого тура сборной» обыграла сборную Белоруссии — 4:1. Матч прошел в Туле.

Счет открыл игрок белорусской команды Виталий Пинчук.

У россиян отличились Захар Бардаков, Павел Порядин, Валентин Зыков и Иван Зинченко.

Следующий матч турнира между Россией и Белоруссией пройдет в Туле завтра, 13 мая.

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Россия 25 — Белоруссия — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Пинчук — 1 (бол., Горбунов, Сапего), 8:07 — 0:1. Бардаков — 2 (Зыков), 11:09 — 1:1. Порядин — 2 (бол., Никишин, Хайруллин), 31:01 — 2:1. Зыков — 7 (бол., Бардаков, Воробьев), 36:35 — 3:1. Зинченко — 2 (п.в., Гребенщиков, Камалов), 55:45 — 4:1.

Вратари: Серебряков — Колосов (54:54 — 55:45).

Штраф: 10 — 10.

Судьи: Светилов, Юдаков.

12 мая. Тула. Ледовый дворец.