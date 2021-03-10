Сборная России проведет товарищеские матчи со Швейцарией и Белоруссией в апреле

Сборная России в апреле проведет по два товарищеских матча со командами Белоруссии и Швейцарии, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).

«Национальная сборная сыграет по два матча со швейцарцами и белорусами. Планируется, что матчи с белорусами пройдут в Москве, а со швейцарцами на выезде. Еврочелленджа в этом году не будет, вместо него как раз будут эти контрольные матчи», — сообщили в пресс-службе ФХР.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Проведение заключительного этапа Евротура в Чехии запланировано на 13-16 мая.