Сборная России проведет товарищеские матчи со Швейцарией и Белоруссией в апреле
16:52
Сборная России в апреле проведет по два товарищеских матча со командами Белоруссии и Швейцарии, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).
«Национальная сборная сыграет по два матча со швейцарцами и белорусами. Планируется, что матчи с белорусами пройдут в Москве, а со швейцарцами на выезде. Еврочелленджа в этом году не будет, вместо него как раз будут эти контрольные матчи», — сообщили в пресс-службе ФХР.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Проведение заключительного этапа Евротура в Чехии запланировано на 13-16 мая.
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