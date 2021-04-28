Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Новости   //    Хоккей   //    Россия

Сборная России прилетела в Швейцарию на матчи Еврочелленджа

20:52
Теги:

Сборная России по хоккею 28 апреля отправилась в Биль, где сыграет два матча против сборной Швейцарии.

Национальная команда прилетела в Швейцарию и сразу после прилета отправилась на «Тиссот Арену», где провела тренировку. Игроки занималась в двух группах, сообщает пресс-служба национальной команды.

Завтра у команды также намечена ледовая тренировка, а в пятницу и субботу — игры против национальной сборной Швейцарии в рамках Еврочелленджа. Начало обеих игр в 18.45 (мск).

Читайте также

«Авангард» — ЦСКА: прямая трансляция шестого матча финала Кубка Гагарина
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд
Топовый дагестанский боец вышел из тюрьмы. Он готовится к возвращению в спорт
«Мальчики против мужчин». Канада нанесла одно из самых крупных поражений в истории шведского хоккея

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд