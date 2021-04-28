Сборная России прилетела в Швейцарию на матчи Еврочелленджа

Сборная России по хоккею 28 апреля отправилась в Биль, где сыграет два матча против сборной Швейцарии.

Национальная команда прилетела в Швейцарию и сразу после прилета отправилась на «Тиссот Арену», где провела тренировку. Игроки занималась в двух группах, сообщает пресс-служба национальной команды.

Завтра у команды также намечена ледовая тренировка, а в пятницу и субботу — игры против национальной сборной Швейцарии в рамках Еврочелленджа. Начало обеих игр в 18.45 (мск).