Сборная России по хоккею провела тренировку в Биле перед матчем против Швейцарии
Сборная России по хоккею провела вторую тренировку в швейцарском Биле, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России. Игроки были разделены на две группы.
1 группа:
Вратари: Самонов, Бочаров.
«Белые»: Яковлев – А.Марченко, К.Марченко – Шипачев – Сафонов.
«Синие»: Лямкин – Юдин, Моисеев – Красковский – Коршков.
«Красные»: Дронов – Ожиганов, Подколзин – Морозов – Галимов.
«Черные»: Рафиков – Хафизуллин, Швец-Роговой – Каменев – Тимкин.
2 группа:
Вратарь: Иван Федотов
Защитники: Андрей Сергеев, Даниил Пыленков, Михаил Науменков, Юрий Паутов
Нападающие: Павел Кукштель, Захар Бардаков.
Сборная России сыграет против команды Швейцарии 30 апреля и 1 мая в рамках Еврочелленджа. По итогам встреч определится основной состав национальной сборной. Начало матчей – в 18:45 по московскому времени.
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