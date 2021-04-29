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Сборная России по хоккею провела тренировку в Биле перед матчем против Швейцарии

18:53
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Сборная России по хоккею провела вторую тренировку в швейцарском Биле, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России. Игроки были разделены на две группы.

1 группа:
Вратари: Самонов, Бочаров.
«Белые»: Яковлев – А.Марченко, К.Марченко – Шипачев – Сафонов.
«Синие»: Лямкин – Юдин, Моисеев – Красковский – Коршков.
«Красные»: Дронов – Ожиганов, Подколзин – Морозов – Галимов.
«Черные»: Рафиков – Хафизуллин, Швец-Роговой – Каменев – Тимкин.

2 группа:
Вратарь: Иван Федотов
Защитники: Андрей Сергеев, Даниил Пыленков, Михаил Науменков, Юрий Паутов
Нападающие: Павел Кукштель, Захар Бардаков. 

Сборная России сыграет против команды Швейцарии 30 апреля и 1 мая в рамках Еврочелленджа. По итогам встреч определится основной состав национальной сборной. Начало матчей – в 18:45 по московскому времени.

 

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/77572/

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