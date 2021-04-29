Сборная России по хоккею провела тренировку в Биле перед матчем против Швейцарии

Сборная России по хоккею провела вторую тренировку в швейцарском Биле, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России. Игроки были разделены на две группы.

1 группа:

Вратари: Самонов, Бочаров.

«Белые»: Яковлев – А.Марченко, К.Марченко – Шипачев – Сафонов.

«Синие»: Лямкин – Юдин, Моисеев – Красковский – Коршков.

«Красные»: Дронов – Ожиганов, Подколзин – Морозов – Галимов.

«Черные»: Рафиков – Хафизуллин, Швец-Роговой – Каменев – Тимкин.

2 группа:

Вратарь: Иван Федотов

Защитники: Андрей Сергеев, Даниил Пыленков, Михаил Науменков, Юрий Паутов

Нападающие: Павел Кукштель, Захар Бардаков.

Сборная России сыграет против команды Швейцарии 30 апреля и 1 мая в рамках Еврочелленджа. По итогам встреч определится основной состав национальной сборной. Начало матчей – в 18:45 по московскому времени.