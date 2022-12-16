Сборная России по хоккею 3x3 заняла третье место на Кубке Первого канала. Хет-трик Мичкова принес победу над Китаем

Сборная России по хоккею «3x3» победила команду Китая со счетом 9:2 в матче за третье место на Кубке Первого канала.

В этой встрече хет-трик оформил нападающий СКА Матвей Мичков.

Ранее сборная России в серии буллитов уступила команде Казахстана.

В финале белорусы встретятся с представителями Казахстана.

Матчи состоят из трех периодов по семь минут, в случае ничьей проводится серия бросков для определения победителей. При нарушениях правил вместо удаления назначается штрафной бросок. Пробросы не фиксируются, силовые приемы запрещены.