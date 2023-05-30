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Сегодня, 17:47

Сборная России до 20 лет победила в Кубке будущего

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Сборная России («красные») до 20 лет в серии буллитов обыграла сверстников из команды России («белые») со счетом 4:3 в матче молодежного Кубка будущего. Турнир проходит в Минске.

Дублем отметился Даниил Бут, еще один гол на счету Вячеслава Малова. У «белых» забивали Михаил Ильин (дубль) и Алексей Васильков. Победные буллит на счету Дмитрия Симашева.

Сборная России («красные») победила в Кубке будущего, выиграв все три матча. Команды «белых» идет на второй строчке.

Хоккей
Сборная России по хоккею
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