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26 августа, 17:30

Сборная России — «Ак Барс»: смотреть трансляцию матча турнира имени Пучкова

Трансляция матча Россия — «Ак Барс» начнется в 19:30 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Олимпийская сборная России сыграет с «Ак Барсом» в матче Кубка имени Николая Пучкова в понедельник, 26 августа. Игра пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

В прямом эфире встречу покажет канал «Хоккейный». Трансляция начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее сборная России победила «Сочи» (4:2) и проиграла «Куньлуню» (1:7). «Ак Барс» обыграл «Куньлунь» (1:0) и «Северсталь» (3:0), а затем уступил СКА (3:4Б).

Турнир имени Пучкова проходит с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге в Хоккейном городе и в Ледовом дворце.

Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учрежден в конце 60-х и проводился до 1991 года. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.

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