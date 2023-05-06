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Сегодня, 16:28

Сборная «России 25» проиграла команде Белоруссии в матче майского турне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная «России 25» проиграла команде Белоруссии в четвертом матче майского турне — 4:7. Встреча прошла в Астане.

голами в составе российской команды отметились Валентин Зыков, Андрей Чивилев и Марат Хайруллин, оформивший дубль.

За сборную Белоруссии забили Тимофей Ковгореня, оформивший хет-трик, Сергей Сапего, Егор Игнатенко и Степан Звягин.

Следующий матч сборная «России 25» проведет снова против Белоруссии. Игра состоится 9 мая.

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Россия 25 — Белоруссия — 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)

Голы: Пышкайло — 1 (Паливко), 2:01 — 0:1. Зыков — 5 (Педан), 12:19 — 1:1. Т. Ковгореня — 1 (Паливко, Звягин), 25:46 — 1:2. Чивилев — 1 (Гребенщиков, Порядин), 27:54 — 2:2. Сапего — 1 (бол., Горбунов), 33:46 — 2:3. Хайруллин — 2 (Глотов, Порядин), 46:39 — 3:3. Т. Ковгореня — 2 (Филяев), 48:58 — 3:4. Игнатенко — 2, 52:21 — 3:5. Хайруллин — 3 (бол., Бардаков), 53:35 — 4:5. Звягин — 1 (Филяев), 55:47 — 4:6. Т. Ковгореня — 3 (Жихарев), 57:44 — 4:7.

Вратари: Исаев (57:44 — 59:16) — Шостак.

Штраф: 8 — 6.

Судьи: Морев, Субботин.

6 мая. Астана. Барыс-Арена.

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