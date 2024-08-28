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«Салават Юлаев» — «Магнитка»: смотреть трансляцию матча Мемориала Ромазана

Трансляция матча «Салават Юлаев» — «Магнитка» начнется в 12.55 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Салават Юлаев».
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» встретится с «Магниткой» в матче Мемориала Ромазана в среду, 28 августа. Игра пройдет на арене «Металлург» в Магнитогорске. Начало матча — в 13.00 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляция матча будет доступна на телеканале КХЛ Prime. Эфир начнется за пять минут до игры.

33-й розыгрыш традиционного предсезонного турнира Мемориал Ромазана проходит с 27 по 30 августа. В соревновании принимают участие «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и магнитогорская «Магнитка» (фарм-клуб «Металлурга»).

Расписание турнира можно посмотреть на нашем сайте.

Турнир посвящен памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана. Соревнования проводятся с 1992 года после выхода «Металлурга» в Высший дивизион первенства страны.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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