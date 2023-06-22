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С хоккеистом детско-юношеской спортивной школы «Ак Барс» произошел несчастный случай

Мария Гусева
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С вратарем детско-юношеской спортивной школы «Ак Барс» 2006 года рождения Саввой Скотниковым произошел несчастный случай.

Хоккеист потерял сознание во время тренировки на частных сборах. Оперативно прибывшая на место бригада скорой помощи доставила игрока в больницу. У Скотникова был диагностирован разрыв врожденной аневризмы головного мозга.

В настоящий момент спортсмен проооперирован и находится под наблюдением врачей. За жизнь хоккеиста борются лучшие специалисты страны. Хоккейный клуб «Ак Барс» держит ситуацию под контролем и оказывает всестороннюю помощь хоккеисту и его семье.

«Просим СМИ проявить понимание к ситуации и не беспокоить родственников игрока в этот трудный момент. Академия хоккея «Ак Барс» сообщит об изменениях в состоянии хоккеиста, но до этого момента воздержится от любых комментариев», — говорится в заявлении Академии хоккея «Ак Барс».

Источник: https://t.me/akbarsacademy/4601
Хоккей
ХК Ак Барс
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