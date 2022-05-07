Ротенберг заявил, что ждет стопроцентную посещаемость на финале турнира в Санкт-Петербурге

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от товарищеского турнира в Санкт-Петербурге, в котором участвуют национальная и молодежная сборные России и сборная Белоруссии.

— На арене замечательная атмосфера, — отметил Ротенберг. — Болельщики приходят поддержать команды. Игроки развиваются в нашей системе, выступая на международном уровне. У сборной Белоруссии сильный тренерский штаб во главе с канадским специалистом. Многие хоккеисты сборной Белоруссии играют в КХЛ. Хоккей развивается. Эти игры очень важны. Хоккеистам нравится приезжать в сборную. У нас хороший контакт с командой. Игры за сборную страны — это лучшее, что может быть, особенно при такой атмосфере.

— Вы довольны посещаемостью турнира? На первом матче зрителей было мало.

— Надо учитывать все факторы. Важно иметь трансляцию. Думаю, что сегодня и особенно завтра будет стопроцентная посещаемость. Это праздник спорта и хоккея. Отличная атмосфера, отличный хоккей высокого уровня — быстрый, современный, агрессивный. Для нас важно, что сборная России проводит матчи, и болельщики приходят на трибуны. Те, кто не могут прийти на арену, смотрят игры по телевизору. Трансляции качественные, все на высоком уровне. Такие матчи дают нам возможность посмотреть игроков. В турнире участвуют две сборные: национальная и молодежная, где собраны лучшие игроки, которые выступают в России. Многие имели возможность уехать в Северную Америку, но остались играть в России. Они видят, что развиваются здесь, в нашей системе. Получают то развитие, которое им необходимо для выхода на новый уровень.