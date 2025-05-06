Ротенберг: «У Полтапова подозрение на разрыв крестов, это может быть операция»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенбег рассказал о травме нападающего Прохора Полтапова, полученной в матче со сборной Белоруссии (1:3).

«Хотел бы обратиться к судьям. Несколько раз били Полтапова, и за это не удаляли. Его сломали, и мы не знаем, когда он вернется. Сейчас он поедет в больницу, у него подозрение на разрыв крестов, это может быть операция. Такое нужно повесить на совести арбитров. Его били несколько раз в эту же ногу. Да, за нарушение дали пять минут, его и раньше били, и он возвращался на уколах», — цитирует Ротенберга ТАСС.

9 мая «Россия 25» снова встретится со сборной Белоруссии. Матч состоится в Минске.