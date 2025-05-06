Хоккей
6 мая, 21:56

Ротенберг: «У Полтапова подозрение на разрыв крестов, это может быть операция»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «России 25» Роман Ротенбег рассказал о травме нападающего Прохора Полтапова, полученной в матче со сборной Белоруссии (1:3).

«Хотел бы обратиться к судьям. Несколько раз били Полтапова, и за это не удаляли. Его сломали, и мы не знаем, когда он вернется. Сейчас он поедет в больницу, у него подозрение на разрыв крестов, это может быть операция. Такое нужно повесить на совести арбитров. Его били несколько раз в эту же ногу. Да, за нарушение дали пять минут, его и раньше били, и он возвращался на уколах», — цитирует Ротенберга ТАСС.

9 мая «Россия 25» снова встретится со сборной Белоруссии. Матч состоится в Минске.

Источник: ТАСС
Прохор Полтапов
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
  • андр

    Денег сколько дали за участие?

    07.05.2025

  • bvp

    Роман Борисыч потихоньку ослабляет конкурентов.

    07.05.2025

  • ALEX-68

    Изыди инороднее тело .

    07.05.2025

  • фанат

    И на хрена эта олимпиада с беларусией когда такие травмы, кто оплатит лечение.

    06.05.2025

  • sds

    Нахрен его на уколах продолжал выпускать?! Седьмой матч финала плова, что ли???!!! К двум мельдониям еще этого только не хватало...

    06.05.2025

  • Nik

    уберите этого урода

    06.05.2025

    • «Россия 25» третий раз подряд проиграла сборной Белоруссии

    Россия — Белоруссия: онлайн-трансляция товарищеского матча

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

