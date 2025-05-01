Хоккей
Сборная России
Новости
Уведомления
Главная
Хоккей
Россия

1 мая, 18:39

Ротенберг — о матче со сборной Казахстана: «Уверенно довели матч до победы»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу над Казахстаном в рамках «Тура сборной».

«Стартовали с победы на Кубке Астаны — турнире Qazaqstan Hockey Open. Нашли ключи к обороне команды Леонида Тамбиева, уверенно довели матч до победы — 4:1. Провели хорошую подготовку в Новогорске, дальше набираем форму через игры. Спасибо сборной Казахстана за отличный матч и достойное сопротивление. Желаем удачи и ждем хорошего результата на чемпионате мира!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

2 мая россияне сыграют против сборной Белоруссии. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: Telegram-канал Романа Ротенберга
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная России по футболу
Роман Ротенберг
Читайте также
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • NIK21

    У бездарей команды не выигрывают. А то, что сборная России выиграла, говорит скорее об обратном. Давайте уже смотреть на факты и результаты. Ротенберг молодец, команду подготовил хорошо. Молодцы, ребята!

    02.05.2025

  • @CSKA@

    великий тренер , не то ,что Тамбиев, с переферии. обыграл его :))))

    01.05.2025

  • Gordon

    Просто уйди.

    01.05.2025

  • ALEX-68

    Изыди бездарь .

    01.05.2025

  • Nik

    отстой и мусор за наворованное бабло

    01.05.2025

    • «Россия 25» обыграла Казахстан в рамках «Тура сборной»

    Ротенберг о победе над Казахстаном: «Наши ребята выполнили заготовки и контролировали игру»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости