Ротенберг — о матче со сборной Казахстана: «Уверенно довели матч до победы»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу над Казахстаном в рамках «Тура сборной».

«Стартовали с победы на Кубке Астаны — турнире Qazaqstan Hockey Open. Нашли ключи к обороне команды Леонида Тамбиева, уверенно довели матч до победы — 4:1. Провели хорошую подготовку в Новогорске, дальше набираем форму через игры. Спасибо сборной Казахстана за отличный матч и достойное сопротивление. Желаем удачи и ждем хорошего результата на чемпионате мира!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

2 мая россияне сыграют против сборной Белоруссии. Начало — в 14.00 по московскому времени.