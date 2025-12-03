Ротенберг рассказал, как в детстве потерял сознание во время игры в хоккей

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал историю из детства, когда получил травму во время игры в хоккей.

«Я играл в команде. Была очень ранняя игра — в 8 утра, по-моему. Я не выспался. В средней зоне меня сбили очень сильно. Я потерял сознание. В разном возрасте все разного роста, физика разная — там такой парень был мощный. Я его не видел, он меня в спину ударил.

Потерял сознание и очнулся в больнице. Потом мне сказали, что у меня от силового приема сломались ребра, они коснулись легкого. И только своевременная скорая помощь помогла. Это то, что нам необходимо в нашем хоккее: всегда иметь две машины скорой помощи, чтобы они сразу могли увезти. Потому что мы не знаем, что внутри происходит, когда человека сбивают, как в моем случае. Я помню, как проснулся в больнице, уже с трубкой. Мне кровь откачали и спасли жизнь», — цитирует Ротенберга «Mash на спорте».

В июне 2025 года Ротенберг покинул пост главного тренера СКА. 44-летний специалист возглавлял команду с 2022 года. С июля 44-летний специалист входит в совет директоров московского «Динамо». Он также является главным тренером команды «Россия 25».