Ротенберг — о победе над Белоруссией: «Расслабляться рано, впереди еще достаточно игр»

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу над Белоруссией (4:1) в рамках «Большого тура сборной».

«С огромным удовольствием сыграли в Туле, где все последние годы активно развивают хоккей благодаря вниманию и поддержке Алексея Дюмина. «Академия Михайлова» и АКМ отлично выступили в этом сезоне, и тульские ребята даже обратили на себя внимание штаба сборной.

Отдельное спасибо болельщикам — в каждом городе мы играем при аншлагах, и очень приятно, что и Тула не стала исключением.

Мы начали немного скованно, но затем раскатились, забросили красивую ответную шайбу и постепенно стали наращивать преимущество. Удачно сыграли в большинстве, реализовав две попытки — это то, над чем мы активно работали во время небольшой паузы после возвращения из Астаны. Неприятно, что мы лишаемся уже второго капитана во время турне, желаю здоровья и Марату, и Захару! Счет в нашей Суперсерии стал уже 4:1, но расслабляться рано, впереди еще достаточно игр.

Завтра продолжим, ждем всех на трибунах тульского Ледового дворца!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Следующий матч турнира между Россией и Белоруссией пройдет в Туле завтра, 13 мая.