Ротенберг призвал дождаться смены президента США для ослабления санкций против российского спорта

Главный тренер и вице-президент СКА Роман Ротенберг считает, что вступление Дональда Трампа в должность президента США повлияет на позицию международных спортивных организаций по российскому спорту.

«Когда все наладится? Давайте дождемся смены караула в США. 20 января [2025-го]. И дальше уже будет свет в конце туннеля, уверен. Влияют ли санкции на меня? Конечно, но таков путь. Но это было бы хорошо для всей страны, не только для меня лично», — сказал Ротенберг в эфире шоу «Это хоккей, брат».

Трамп сменит Джо Байдена на посту главы Соединенных Штатов 20 января.

Российские команды отстранены от всех турниров IIHF с 2022 года.