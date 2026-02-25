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Ротенберг похвалил журналистов «СЭ» за участие в хоккейном мастер-классе

Федор Носов
Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер сборной «Красная Машина» Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о совместном фото с Александром Реввой.

— Вы выкладывали фото с подписью, что Александр Ревва вошел в хоккейную семью. Почему он?

— У нас все — наша хоккейная семья. И вы наконец вышли на лед! Благодаря нашим тренировкам и мастер-классам вы наконец вышли во двор, а не сидите около компьютера. И мы за это вам очень благодарны! — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее игроки академии «Красная машина Юниор» под руководством первого вице-президента ФХР и главного тренера сборной «Россия 25» Романа Ротенберга провели бесплатные уроки по хоккею на катке ВДНХ.

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Роман Ротенберг
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