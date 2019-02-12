Ротенберг - о просьбе остановить отток игроков: "Речь о железном занавесе не шла"

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг пояснил, что означают слова Президента РФ Владимира Путина об остановке оттока хоккеистов.

- Речь о железном занавесе не шла. Эти поручения были даны во время совета по физкультуре и спорту при президенте. Речь идёт о том, чтобы создавать инфраструктуру по всей России. У нас программа на 50 катков утверждена, вырабатывается программа государственно-частного партнерства – другая программа, по которой мы можем построить отдельное количество катков. Это даст нам возможность увеличить количество зарегистрированных игроков. Сейчас в России 90 тыс. игроков, а мы стремимся удвоить их количество. Это имелось в виду. Создавая условия для игроков, мы поможем им оставаться играть в России.



Голкипер Ярослав Аскаров, 16 лет, лучший вратарь на сегодняшний день в мире в своем возрасте. Он выбрал Россию, чтобы развиваться дальше. Он сравнил Канаду, США и выбрал Россию для личного развития. Второй пример – Василий Подколзин. Один из лучших игроков 2001 года рождения по многим скаутским данным. На этом этапе карьеры условия в России для развития игрока куда лучше, чем где-либо. Вот в этом направлении и идет работа. Да, есть и пример Панарина, но он в 23 года уехал в НХЛ после победы в Кубке Гагарина уже зрелым игроком.



Нам нужно создавать конкуренцию в России. В Канаде на 50 млн человек зарегистрировано 600 тыс. игроков. У нас 90 тыс. игроков на 140 млн человек. Если мы увеличим количество игроков, получим другую конкуренцию. Даже если кто-то решит продолжить карьеру за океаном, то у нас все равно останется много своих игроков, которые будут бороться за место в сборной России.

Ранее Президент России Владимир Путин дал поручение остановить отток молодых хоккеистов из России и создать все необходимые условия для их дальнейшего развития.

Роман Ротенберг: "Мы должны делать все возможное, чтобы хоккеисты делали выбор в пользу России"