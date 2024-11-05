Хоккей
Сборная России
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 15:26

Российский хоккеист умер после драки у ночного клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артем Торточаков.
Фото ХК «Металлург» Абазы

Нападающий абазинского «Металлурга» Артем Торточаков умер после драки у ночного клуба в Абакане, сообщает РИА «Новости».

Спортсмену было 37 лет. По информации источника, хоккеист скончался в больнице. Трагедия произошла 3 ноября.

«Артем был не просто игроком, он был душой нашего клуба. Его отношение к спорту, к семье, его умение вдохновлять товарищей по команде и его несгибаемый дух были примером для всех нас. Он не только демонстрировал высокий уровень своего мастерства, но и вносил в игру страсть и энтузиазм, которые зажигали сердца наших болельщиков», — говорится в сообщении пресс-службы абазинской команды.

Прощание с Торточаковым состоится 6 ноября.

Источник: РИА «Новости»
Хоккей
Читайте также
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 голов
Бывший SsangYong объявил о выходе на российский рынок
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбытия наказания
Молния убила футболиста, еще восемь человек получили ожоги. Матч в Перу закончился трагедией из-за стадиона и браслета
Алексей Миранчук рассказал об ощущениях от игры против Месси
Популярное видео
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В ФХР назвали состав сборной России-U18 на «Кубок Будущего»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости