Российский хоккеист умер после драки у ночного клуба

Нападающий абазинского «Металлурга» Артем Торточаков умер после драки у ночного клуба в Абакане, сообщает РИА «Новости».

Спортсмену было 37 лет. По информации источника, хоккеист скончался в больнице. Трагедия произошла 3 ноября.

«Артем был не просто игроком, он был душой нашего клуба. Его отношение к спорту, к семье, его умение вдохновлять товарищей по команде и его несгибаемый дух были примером для всех нас. Он не только демонстрировал высокий уровень своего мастерства, но и вносил в игру страсть и энтузиазм, которые зажигали сердца наших болельщиков», — говорится в сообщении пресс-службы абазинской команды.

Прощание с Торточаковым состоится 6 ноября.