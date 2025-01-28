Российский форвард Низамеев: «В России не задумываются о законах и своих правах, а в США все по-другому»

Нападающий «Трай-Сити» из Молодежной лиги США USHL Артемий Низамеев рассказал, что его больше всего удивило в США.

«Все еще раздражает ресторанная еда. На гарнир в основном только картошка. Хочется какого-то разнообразия. Менталитет людей другой, все добрые и законопослушные. В России все какие-то расслабленные, не задумываются о законах, своих правах, а тут все по-другому. Скажешь еще что-то не то, на тебя еще и в суд подадут», — цитирует хоккеиста «ВсеПроСпорт».

19-летний россиянин последние три года выступает в USHL за «Трай-Сити». В этом сезоне на его счету 45 (23+22) очков в 37 матчах регулярного чемпионата. Ранее он играл в системе «Трактора».