Российские хоккеисты провели благотворительный матч со слабовидящими спортсменами

Российские хоккеисты Михаил Фисенко, Андрей Педан, Никита Пивцакин, Егор Чинахов, Герман Шапорев и Дмитрий Орлов провели благотворительный матч со слабовидящими спортсменами. Игра проходила в равных условиях — по правилам хоккея для незрячих.

Михаил Фисенко, Андрей Педан, Никита Пивцакин, Егор Чинахов, Герман Шапорев и Дмитрий Орлов провели благотворительный матч со слабовидящими спортсменами. Игра проходила в равных условиях — по правилам хоккея для незрячих. pic.twitter.com/kIamv7aJYI — КХЛ (@khl) June 26, 2021

Хоккей для незрячих — новое для России направление адаптивного спорта, ориентированное на социализацию и реабилитацию детей с нарушениями зрения. Благодаря специально разработанным правилам, выйти на лед и играть в хоккей могут как ребята с нарушениями остроты зрения, так и с полным его отсутствием. Ориентироваться на поле игрокам помогает система звуков и адаптированная шайба.