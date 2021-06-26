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Российские хоккеисты провели благотворительный матч со слабовидящими спортсменами

17:49
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Российские хоккеисты Михаил Фисенко, Андрей Педан, Никита Пивцакин, Егор Чинахов, Герман Шапорев и Дмитрий Орлов провели благотворительный матч со слабовидящими спортсменами. Игра проходила в равных условиях — по правилам хоккея для незрячих.

Хоккей для незрячих — новое для России направление адаптивного спорта, ориентированное на социализацию и реабилитацию детей с нарушениями зрения. Благодаря специально разработанным правилам, выйти на лед и играть в хоккей могут как ребята с нарушениями остроты зрения, так и с полным его отсутствием. Ориентироваться на поле игрокам помогает система звуков и адаптированная шайба.

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