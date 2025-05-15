Молодежная сборная России в овертайме обыграла сборную Студенческой хоккейной лиги

Молодежная сборная России победила сборную Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) в рамках турнира «Кубок Будущего» — 5:4 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Роман Лутцев. Также у молодежки отличились Максим Филимонов, Артем Бондарь, Вадим Дудоров и Александр Першаков.

Шайбы сборной СХЛ на счету Ивана Хрунина, Семена Ефремова, Раиля Кабирова и Александра Погодина.

В турнире «Кубок Будущего» принимают участие сборные России и Белоруссии до 20 лет, сборная России до 18 лет и сборная СХЛ.