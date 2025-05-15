Хоккей
Сборная России
Новости
Уведомления
Главная
Хоккей
Россия

15 мая 2025, 18:40

Молодежная сборная России в овертайме обыграла сборную Студенческой хоккейной лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент

Молодежная сборная России победила сборную Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) в рамках турнира «Кубок Будущего» — 5:4 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Роман Лутцев. Также у молодежки отличились Максим Филимонов, Артем Бондарь, Вадим Дудоров и Александр Першаков.

Шайбы сборной СХЛ на счету Ивана Хрунина, Семена Ефремова, Раиля Кабирова и Александра Погодина.

В турнире «Кубок Будущего» принимают участие сборные России и Белоруссии до 20 лет, сборная России до 18 лет и сборная СХЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею
Читайте также
Тухель не ищет таланты. Колонка Казанского — о сборной Англии
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Что произошло за день 9 июня. Главное
Какая страна — участница чемпионата мира нам ближе, за кого болеть? Разбираемся на цифрах
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Популярное видео
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фетисов: «На чемпионатах мира у сборной СССР была особая ответственность из-за Дня Победы»

Майоров сообщил, что его выписали из больницы
Новости
RSS RSS
Все новости