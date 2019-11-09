Россия с крупным счетом уступила Швеции на Турнире четырех наций

Молодежная сборная России уступила Швеции на Турнире четырех наций. Встреча закончилась со счетом 6:1 в пользу шведов.

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Турнир «Четырех наций»

Швеция U20 — Россия U20 — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Голы: Эрикссон — 1 (бол., Хегландер, Пашич), 7:25 — 1:0. Чинахов — 1 (Николаев, Мисюль), 19:17 — 1:1. Хегландер — 1, 26:57 — 2:1. Хегландер — 2 (А. Оман, Лундмарк), 34:31 — 3:1. Карлберг — 1, 43:48 — 4:1. Фагемо — 1 (Вилсби), 49:15 — 5:1. Сундсвик — 1 (Карлберг, Хенрикссон), 56:23 — 6:1.

Вратари: Альнефельт — Галкин.

9 ноября. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.