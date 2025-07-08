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8 июля 2025, 09:55

Сборная России возглавила рейтинг ИИХФ

Камила Абдурахманова
корреспондент

Международная федерация хоккея (ИИХФ) обновила рейтинг национальных сборных. Мужская национальная команда России, несмотря на отстранение от официальных соревновании, заняла первую позицию с 4030 очками.

Сборная США, победившая на чемпионате мира-2025, занимает второе место (3985), а Швейцария замыкает тройку лидеров (3975). Канада, ранее возглавлявшая рейтинг, опустилась на четвертую строчку (3935).

Перед чемпионатом мира 2025 года россияне были вторыми, уступая канадцам, которые не смогли пройти четвертьфинал. По правилам ИИХФ, Россия, отстраненная от турниров, ежегодно получает 1520 очков (эквивалент бронзовой медали), так как на момент исключения занимала третье место в рейтинге.

Сборная России заняла первое место в&nbsp;обновленном рейтинге ИИХФ.Сборная России возглавила обновленный рейтинг ИИХФ — обогнала Канаду и США. Многие недовольны

Рейтинг формируется на основе результатов последних четырех лет с учетом коэффициентов: 100 процентов очков за текущий год, 75 процентов — за предыдущий, 50 процентов — за турнир двухлетней давности и 25 процентов — за трехлетний. Чемпионы мира и Олимпиад получают 1600 очков, серебряные призеры — 1560, бронзовые — 1520.

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Сборная России по хоккею
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