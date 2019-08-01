Россия начнет чемпионат мира-2020 матчем со Швейцарией

Определился календарь сборной России на чемпионате мира 2020 года. Россияне начнут турнир 8 мая встречей с хозяевами турнира – Швейцарией, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

Во втором матче 10 мая россияне сыграют с Норвегией, 11 мая – с США, 13 мая – с Италией, 15 мая – с Казахстаном, 16 мая – с Финляндией, 19 мая – с Латвией. В другой группе сойдутся сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словаки, Дании, Белоруссии и Великобритании.

Матчи четвертьфиналов пройдут 21 мая, полуфиналов – 23 мая. Финал и матч за третье место состоятся 24 мая.