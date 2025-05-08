Сборная России («Россия 25») встретится с Белоруссией в заключительном матче майского тура в четверг, 8 мая. Игра пройдет на «Минск-Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Белоруссия — Россия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Страна», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала. В Белоруссии игру также будет показывать канал «Беларусь 5».

Команды встретятся четвертый раз за май, в предыдущих трех матчах победу одержали белорусы (4:2 в Астане, 8:7 ОТ и 3:1 в Тольятти). 1 мая России обыграла Казахстан в Астане (4:1).