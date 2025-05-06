Сборная России в третий раз за весенний тур встретится с Белоруссией

Сборная России («Россия 25») встретится с национальной командой Белоруссии во вторник, 6 мая. Игра пройдет в ледовом дворце «Лада-Арена» в Тольятти, начало — в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут канал «Матч! Страна» и сайт matchtv.ru. C результатом встречи можно будет ознакомиться в ленте новостей на сайте «СЭ».

По ходу весеннего тура российской сборной команда уже дважды сыграла с белорусами. В пятницу, 2 мая, Белоруссия обыграла Россию со счетом 4:2 и победила на турнире Qazaqstan Hockey Open-2025 в Астане (Казахстан). В понедельник, 5 мая, белорусы вновь одержали победу — 8:7 ОТ в Тольятти.