5 мая, 15:00

Россия — Белоруссия: онлайн-трансляция матча сборной

Сборные России и Белоруссии проведут товарищеский матч
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборная России («Россия 25») встретится с национальной командой Белоруссии в понедельник, 5 мая. Игра пройдет в ледовом дворце «Лада-Арена» в Тольятти, начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ» и сайт ФХР. Трансляция начнется за пять минут до стартового вбрасывания и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

Первая встреча России и Белоруссии в весеннем туре состоялась в субботу, 5 мая. На турнире Qazaqstan Hockey Open-2025 белорусы одержали победу со счетом 4:2, набрали 4 очка в 2 матчах и заняли первое место в таблице. Россияне с 2 очками за победу над Казахстаном стали вторыми.

  • Урфин_Я

    Россия 25 - это чё? 25-ый состав против Белоруссии выпустили поиграть?

    05.05.2025

  • Ни кто кроме нас

    Уберите этого клоуна Ротенберга из сборной. Белорусы 7-3 выигрывают. Хорошо Россию позорить, бездарь…Купите мальчику гоночную машину, пусть упражняется, но на полигоне… а то кто знает что в эту причудливую голову может придти. И рожа его мне не нравиться. Одно слово, финн

    05.05.2025

  • андр

    Можно не показывать. Интереса не вызывает. Напечатайте итог и интервью весельчака.

    05.05.2025

    Защитник «России 25» Давыдов о поражении от Белоруссии: «Соперник реализовал свои моменты, а мы — нет»

    «Россия 25» в овертайме уступила Белоруссии в рамках «Тура сборной»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

