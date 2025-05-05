Сборная России («Россия 25») встретится с национальной командой Белоруссии в понедельник, 5 мая. Игра пройдет в ледовом дворце «Лада-Арена» в Тольятти, начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ» и сайт ФХР. Трансляция начнется за пять минут до стартового вбрасывания и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

Первая встреча России и Белоруссии в весеннем туре состоялась в субботу, 5 мая. На турнире Qazaqstan Hockey Open-2025 белорусы одержали победу со счетом 4:2, набрали 4 очка в 2 матчах и заняли первое место в таблице. Россияне с 2 очками за победу над Казахстаном стали вторыми.