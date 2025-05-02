Сборная «Россия 25» сыграет с командой Белоруссии в рамках «Лиги Ставок Тура Сборной 2025» в пятницу, 2 мая. Игра пройдет на льду «Барыс Арены» в Астане (Казахстан). Начало — в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матч можно смотреть в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке. Следить за ходом встречи можно бесплатно на официальном сайте ФХР.

В первом матче традиционного турне российская команда победила Казахстан со счетом 4:1.

