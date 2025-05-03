Хоккей
3 мая, 17:34

«Россия 25» заняла второе место в майском международном турнире

Алина Савинова

В субботу, 3 мая, завершился последний матч в рамках международного турнира Qazaqstan Hockey Open-2025.

В заключительной игре сборная Белоруссии победила команду Казахстана со счетом 2:0.

По итогам турнира белорусы набрали четыре очка и заняли первое место в таблице. «Россия 25» с двумя очками стала второй. Сборная Казахстана не выиграла ни один матч и расположилась на третьей позиции.

Российские и белорусские команды с 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).

  • Nord Ostovsky

    взяли серебро!

    08.05.2025

  • Сергей Чернов

    Кто назначил Ротенберга тренером сборной? За какие заслуги? Третьяк вы, еще не весь хоккей продали?

    04.05.2025

  • forik

    Уберите Третьяка с поста РФХ и НАДЕЮСЬ уберут "специалиста трЭнЭра" Ротенберга, как она уже надоела эта говорящая голова.

    04.05.2025

    • Ильин — о поражении «России 25»: «Белоруссия навязывала свою игру, а мы давали много пространства»

    Защитник «России 25» Давыдов о поражении от Белоруссии: «Соперник реализовал свои моменты, а мы — нет»

