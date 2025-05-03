«Россия 25» заняла второе место в майском международном турнире

В субботу, 3 мая, завершился последний матч в рамках международного турнира Qazaqstan Hockey Open-2025.

В заключительной игре сборная Белоруссии победила команду Казахстана со счетом 2:0.

По итогам турнира белорусы набрали четыре очка и заняли первое место в таблице. «Россия 25» с двумя очками стала второй. Сборная Казахстана не выиграла ни один матч и расположилась на третьей позиции.

Российские и белорусские команды с 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).