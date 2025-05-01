Хоккей
1 мая, 17:22

«Россия 25» обыграла Казахстан в рамках «Тура сборной»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Команда «Россия 25» одержала победу над сборной Казахстана в стартовом матче «Тура сборной» — 4:1.

Игра проходила в Астане.

Победу команде Романа Ротенберга принесли голы Данила Аймурзина, Дмитрия Саморукова, Марата Хайруллина и Михаила Воробьева. У хозяев отличился Алихан Асетов.

2 мая россияне сыграют против сборной Белоруссии. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Большой тур Сборной

Казахстан — Россия 25 — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы: Аймурзин — 1 (Исхаков), 11:37 — 0:1. Саморуков — 1 (Соркин, Исхаков), 17:33 — 0:2. Хайруллин — 1 (Воробьев), 25:54 — 0:3. Воробьев — 1 (Аймурзин), 28:52 — 0:4. Асетов — 1 (Лихотников, Гайтамиров), 46:15 — 1:4.

Вратари: Кудрявцев — Мишуров.

Штраф: 2 — 8.

1 мая. Астана. Барыс-Арена.

