«Россия 25» третий раз подряд проиграла сборной Белоруссии

Команда «Россия 25» проиграла сборной Белоруссии в рамках «Тура сборной» — 1:3.

Игра проходила в Тольятти.

У команды Романа Ротенберга единственную шайбу забросил Михаил Воробьев. У Белоруссии хет-трик на счету Виталия Пинчука.

2 мая «Россия 25» уступила Белоруссии со счетом 2:4, 5 мая россияне вновь уступили в овертайме со счетом 7:8.

9 мая «Россия 25» снова встретится с белорусами. Матч состоится в Минске.

Большой тур Сборной

Россия 25 — Белоруссия — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Пинчук — 2 (Бориков, Воронов), 11:26 — 0:1. Пинчук — 3 (Бориков), 31:24 — 0:2. Мих. Воробьев — 2 (Плотников), 32:32 — 1:2. Пинчук — 4 (Липский), 41:01 — 1:3.

Вратари: Мишуров (58:21) — Шостак.

Штраф: 8 — 33.

Броски: 27 (8+13+6) — 23 (11+5+7).

Судьи: Никоноров, Олисов.

6 мая. Тольятти. Лада Арена.