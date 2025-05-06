Хоккей
Сборная России
Новости
Уведомления
Главная
Хоккей
Россия

6 мая, 20:25

«Россия 25» третий раз подряд проиграла сборной Белоруссии

Сергей Ярошенко
Роман Ротенберг.
Фото пресс-служба ФХР

Команда «Россия 25» проиграла сборной Белоруссии в рамках «Тура сборной» — 1:3.

Игра проходила в Тольятти.

У команды Романа Ротенберга единственную шайбу забросил Михаил Воробьев. У Белоруссии хет-трик на счету Виталия Пинчука.

2 мая «Россия 25» уступила Белоруссии со счетом 2:4, 5 мая россияне вновь уступили в овертайме со счетом 7:8.

9 мая «Россия 25» снова встретится с белорусами. Матч состоится в Минске.

Нападающий &laquo;России 25&raquo; Павел Дедунов и&nbsp;форвард сборной Белоруссии Василий Филяев.Квартальнов обыграл Ротенберга в третий раз подряд! Россия смогла забить Белоруссии только один гол

Большой тур Сборной

Россия 25 — Белоруссия — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Пинчук — 2 (Бориков, Воронов), 11:26 — 0:1. Пинчук — 3 (Бориков), 31:24 — 0:2. Мих. Воробьев — 2 (Плотников), 32:32 — 1:2. Пинчук — 4 (Липский), 41:01 — 1:3.

Вратари: Мишуров (58:21) — Шостак.

Штраф: 8 — 33.

Броски: 27 (8+13+6) — 23 (11+5+7).

Судьи: Никоноров, Олисов.

6 мая. Тольятти. Лада Арена.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Читайте также
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Греция и Украина подписали меморандум о поставках Киеву с декабря СПГ из США
В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Орбан назвал «смехотворными» заявления о нападении России на Евросоюз
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Популярное видео
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Борис3

    Маэстро клюшки и шайбы.:grinning:

    09.05.2025

  • Dexterous

    Без сомнения Роман талант. А вот хоккеисты - совершенно бездарные. Не могут реализовать главную идею. Выиграть. А ведь это гениальная придумка Романа.

    08.05.2025

  • Пан Юзеф

    Я верю, что тренерский гений Романа Борисовича возьмет верх над неуступчивостью белорусов. Но за что он так издевается над своими фанатами? Я местаю рукоплескать победам сборной России, добытым под руководством Великого Р.Б.Ротенберга, а вместо этого... Одни поражения!

    07.05.2025

  • Павел Пушган

    Похоже что ничего его не сместит. Он врос в сборную с корнями.

    07.05.2025

  • Павел Пушган

    Не сс@ть Всё по плану, это подготовка к победе над Канадой!!!!

    07.05.2025

  • андр

    Данная команда не имеет отношение к сборной. Скоро игроки поймут, что выступать под началом кучерявого авантюриста-позорить своё имя.

    07.05.2025

  • tatarin

    В человеческий анал он уже точно и прочно вошёл.

    07.05.2025

  • андр

    Вот что значит тренер в команде. Просьба к ФХР назвать данную команду "сборная Ротенберга", а не Россия 25, чтоб не позорить страну.

    07.05.2025

  • Dimitriy Plotnikov

    Ну это уже не смешно! Если власть имеющие хотят играться пусть клубы покапают, в сборные пропихивать своих родственников и приближенных, это ДНО! Цирк(((

    07.05.2025

  • AleksisT

    Вообще-то следующий матч 8 мая а не 9.

    07.05.2025

  • ostap1979

    В очередь, сукины дети, в очередь!

    07.05.2025

  • Грег Хаус

    Рома вошёл в историю Беларуси - с чем его и поздравляем

    07.05.2025

  • T3713

    Не смотрю наш хоккей уже долго. Смотрю стату, иногда. Но этот клоун заинтересовал. Почитал про него, вернее про НИХ, как он тренером стал. Печаль. А я еще помню Кубок Канады 1981 и 1987.

    07.05.2025

  • Грег Хаус

    С Ромой - это не предел

    07.05.2025

  • Лёгкий ветер

    Ату, жестокосердные! Слабого и бедненького Ротенбергушку может обидеть всякый.

    07.05.2025

  • Дед Егор

    Что ещё должно произойти , что бы это чучело убрали?

    07.05.2025

  • Sage

    Здесь тебе ромаша не психонёшь, не разгонишь всех и не выпишешь себе игроков из НХЛ…

    07.05.2025

  • Foma Akvinsky

    Пан Юзеф, как же так? А не с вами ли, не так давно, мы вместе рыдали от счастия осознания тренерского гения мирового масштаба? неужели вы ударились в ересь? не отрекаются-любя....

    07.05.2025

  • Rosinant

    Это проблема не только хоккея: когда естественный отбор, конкурс, компетенцию заменяют протекция, семейственность и блат, неизбежно появляются такие "успехи" доморощенных Жоже Мурильо.

    07.05.2025

  • нет желтухе!

    а тренер кто?!

    07.05.2025

  • fell62

    это какую ? Дон ?

    07.05.2025

  • Gordon

    Ну наконец-то. Здравствуй, новая реинкарнация маниакального борца с "рыжымом" на сайте спортивной газеты)

    07.05.2025

  • Секир-башка

    В Милане сейчас суперигра.

    07.05.2025

  • Stranger in the Night

    Да. это вам не Канада" (Роман Роттенберг. ЖЗЛ.)

    07.05.2025

  • Gordon

    Третьяк в федерации бывает раз в месяц. Это так, к слову.

    07.05.2025

  • Gordon

    Пока с Канадой или США не сыграет. Он же их обещал обыграть, а не кого-то ещё.

    07.05.2025

  • Секир-башка

    Позорники, вместе со своим главным.

    07.05.2025

  • Gordon

    Россия в третий раз подряд проиграла Белоруссии, да ещё и дома. 160 (сто шестьдесят) лайков и 8 дизлайков. Роман Борисович - Маэстро. Маэстро во всём.

    07.05.2025

  • igor1972

    Теперь точно войдёт в анналы истории Ротенберг.

    07.05.2025

  • Olavi Niemi

    Просто ура! Скоро, очень скоро, короны полетят, и все будет зашебись. Ещё немного помочь надо, протянуть руку утопающих, непотомляемым.

    07.05.2025

  • Archon

    А что,предполагается и четвертый позор?))))) Ребят,да вы,сцуко,изведаеваетесь!!! Нервы-то не железные,кто-то ведь может пойти и на убийство Вротенберга!))

    06.05.2025

  • Archon

    "Удавить Матрёну мало!!!"(с)("Женитьба Бальзаминова") Ну вот ..полное ощущение что этот наглый жидёнок натурально издевается...((((

    06.05.2025

  • Павел Пушган

    Браво Рома!!!! Добавить нечего))))))))))))

    06.05.2025

  • IQ-87%

    И вообще-стабильность-признак класса

    06.05.2025

  • -S_P_A_R_T_A_K-

    Хоть десять матчей подряд с Белоруссией сыграй, и все равно ро-ро продует все, он же гениальный тренер! СКА, закройте своего гения на базе, хватит страну позорить!

    06.05.2025

  • антимодель

    Роман Борисович, ни в коем случае не обращайте внимания на все эти комментарии. Вы обязательно станете великим. Ван Гог при жизни вообще не смог продать ни одной своей схемы реализации большинства. Но он не сдался. Ведь не важно, сколько раз ты упал. Если судья не свистнул, значит нарушения не было. Шоу маст гоу он!

    06.05.2025

  • Kungur79

    Случайно, просто септа-трекистсы в связи с травмой верхней части тела были на мостике.

    06.05.2025

  • sanek112119112119

    не смешите,он там вообще ничего не решает

    06.05.2025

  • sanek112119112119

    Раздражает не то сколько клоун проигрывает что в СКА что в сборной, а то что среди подхалимов функционеров не найдётся смелый который хотя бы скажет что-то против него не говоря про увольнение

    06.05.2025

  • Aprel

    Дайте Роме поработать...И так, 25 лет...:cowboy:

    06.05.2025

  • evgeniy666

    Там брат его готовится:))

    06.05.2025

  • evgeniy666

    Ага, водой зальёт, заморозит и будет фигурки хоккеистов двигать на радость папе:)

    06.05.2025

  • sanek112119112119

    вротенберш заглотил))

    06.05.2025

  • evgeniy666

    Ага, пару-тройку матчей НХЛ посмотрел. там как раз борьба за Кубок Стэнли:))

    06.05.2025

  • werder63

    Думаю, если сейчас провести хоккейный турнир Бразилия, Россия, Аргентина и, допустим, Нигерия, команда Ротенберга боролась бы за 3 место, не выше!))

    06.05.2025

  • sanek112119112119

    Он себе уже сам придумал,сборная из лузеров,надо тракторишек с паравозиками дождаться и мы уж тогда покажем этим братьям)))

    06.05.2025

  • Главврач Маргулис/

    Не надо грязи! Вошьдю уступают все!

    06.05.2025

  • Главврач Маргулис/

    Времени на раскачку нет!

    06.05.2025

  • Главврач Маргулис/

    Как же так! Не верю.

    06.05.2025

  • Сергей Чернов

    Чтобы избавиться от Ротенберга, нужно избавиться от Третьяка. Это Третьяк продал весь хоккей, который готовит игроков для НХЛ, получая взамен гроши.

    06.05.2025

  • sergsteed

    ну до какого дна шут опустит Россию?смотрим-терпим?:wink:

    06.05.2025

  • Заполярье

    Ночью, сидя в кровати и поджав ноги, Ромка хохотал до колик в животе, размазывая по щекам слёзы радости, нервно пересчитывая навар, от букмекерских контор...Слава фонбет! :money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    06.05.2025

  • Автогол

    Вчера посмотрел французскую комедию с участием Пьера Ришара, называется - Игрушка.

    06.05.2025

  • Фобия

    У Ромки, просто нет психологического равновесия, так как его Катька Тихонова, снизу подпирает! Если посмотреть серьёзно, то женщины тренера, сборной России по хоккею, ещё не было, так что; всё впереди! Зря смеётесь! В истории тысячилетней России, и Царя-чекиста не было, а оно вон как...:sunglasses::money_mouth::relieved:

    06.05.2025

  • Александр Климук

    22,6 в прошлой игре.https://pressball.by/news/hockey/srednij-vozrast-igrokov-sbornoj-belarusi-v-matche-s-rossiej-25-sostavil-22-6-goda/

    06.05.2025

  • это лёгкое для него наказание-25 лет лагерей.

    06.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Яже Марина будет играть с Белоруссами до победы.

    06.05.2025

  • Andrey Chv

    Дебилоиды они играют на буков.ослам типо вас этого не понять

    06.05.2025

  • Заполярье

    Остановитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :heart_eyes:

    06.05.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Молодец Ромка... жаль если оставит хоккей... ну такда можно его талантище направить в нефтегазову отрасль или поднимать авиастроение – не пропадать же такому таланту! можно, конечно, отправить его и в балет – не всё же там дочери Шувалова в одиночестве по сцене прыгать... Кто-то сомневается что смогёт? – эря, товарищи, – талантливые дети – они талантливы во всём, не то что мы-лапотные бездари. Вперёд, Россия!

    06.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    А все из-за этих проклятых НХЛовцев! Кучеров, Панарин, Овечкин, Бобровский, все они кинули Ромку, и не приехали на матч против Белоруссии. Предатели!

    06.05.2025

  • BS35LV

    Надо сборную 39. В ней играл бы Ови. Овечкин, это машина.

    06.05.2025

  • Заполярье

    Выйду в поле с Ромкой гулять...:relieved:

    06.05.2025

  • blue-white!

    В Советское время за такие результаты уже бы расстреляли...

    06.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    А ведь реально, без этого шута наш хоккей не был бы так интересен.

    06.05.2025

  • Aprel

    Уникальный тренер, с берегов Невы! По своему таланту, не уступает даже вождю...Что тут, сказать? Да ничего...:upside_down:

    06.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Так значит лучше тренировать будут)

    06.05.2025

  • Комсомолец 70-х

    Они поумнее...

    06.05.2025

  • Великий(нас-рать)победитель

    А что за Россия 25... телеканал что ли

    06.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Тренировать хоккеистов видимо сложнее ,чем превращатьФедеральную трассу построенную в Союзе в платник)

    06.05.2025

  • Aprel

    Как убивали сборную России...:pensive:

    06.05.2025

  • Alexander Krasilnikov

    Трепещи, Канада! Роман Борисыч знает свое дело, и планово готовится к большим победам. Вот только болельщикам словно в наказание смотреть все эти изыски тренера-новатора: что в СКА, что в сборной.

    06.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Почему его папик и дядя ещё никого не тренеруют? Надо бы и им какие нибудь сборные придумать.

    06.05.2025

  • Aprel

    Опять у Ромы, фашисты будут виноваты...:cowboy:

    06.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Рома просто не донёс до твердолобый хоккеистов что спереди надо пошире, а сзади поуже.

    06.05.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    В хоккее больше спец Мостовой. Вот его надо, раз в футболе не зовут никуда.

    06.05.2025

  • Заполярье

    Просто нужно, ещё чуть-чуть потерпеть...:relieved:

    06.05.2025

  • youareuseless

    Грёбаный цирк, хокенберг никак не наиграется

    06.05.2025

  • Заполярье

    В 2037 году, бородатый Ротенберг, наконец-то был уволен с должности тренера сборной...К тому времени, команда РФ, уже играла во второй лиге, в зоне Востока, в чемпионате КНДР! Слава мудрейшим из немудрейших...:sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    06.05.2025

  • AZ

    Порошок, уходи!)))

    06.05.2025

  • Глупый

    и с бразилией аргентиной

    06.05.2025

  • tatarin

    ...больНой сборной.

    06.05.2025

  • NF

    Ответ ищи в 1991-м году...

    06.05.2025

  • NF

    Может, сия "сборная" числом поражений подряд собралась подтвердить своё число в названии...

    06.05.2025

  • Conquestador

    У белорусов состав тоже до 25 или есть ребята поопытнее? без попытки оправдать, просто вопрос и лень искать, наверняка есть люди знающие кому не трудно ответить

    06.05.2025

  • Комсомолец 70-х

    Кросби не согласится.

    06.05.2025

  • Комсомолец 70-х

    А если с Брунеем попробовать? А потом на Кубу замахнуться? Вдруг получится???

    06.05.2025

  • Rudrik31

    9го вроде

    06.05.2025

  • Slim Tallers

    Теперь можно и за Канаду браться. Только они зассат.

    06.05.2025

  • IQ-87%

    Оправдания надо придумывать бездарным игрочкам не способным претворить на льду-четкий план наставника

    06.05.2025

  • Rudrik31

    чуйка?)

    06.05.2025

  • Osokin L

    Большой тур сборной :grinning:

    06.05.2025

  • Rudrik31

    казахов то победили! шах и мат!)

    06.05.2025

  • Саша

    В предыдущей игре пропустили 8, но забили 7. Сегодня пропустили 3 только из-за того, что забили только 1. Чтобы вообще ничего не пропускать, надо прекратить вообще забивать. Тогда для победы в матче надо тренировать буллиты.

    06.05.2025

  • IQ-87%

    Все ниже отписавшиеся правы-гении тренерской мысли и несокрушимый характер -вот что выделяет сокола или даже альбатроса летающего над водами Русского залива и вольной Невы

    06.05.2025

  • Le-stat

    Рома к ряду третий раз Ни фига не ... белорус)

    06.05.2025

  • Господин ПЖ

    Или хлюпнем носом

    06.05.2025

  • Aleksejs

    Кто объяснит , почему 3 поражения подряд? Без сарказма , в чём причина таких неудач в Роттенберге или в составе этой сборной? Ну просто неприятно, хоть и товарищеские матчи

    06.05.2025

  • bvp

    Пинчук старается, хочет показать товар лицом Роман Борисычу, чтобы он его в СКА взял.

    06.05.2025

  • BS35LV

    Ну всё всё всё всё... Следующую точно выиграем. Хлопнем дверью, так сказать.

    06.05.2025

  • Дмитрий Николаевич

    Каждая кухарка сможет править ....по ходу дела всем чем оплачено.

    06.05.2025

  • Господин ПЖ

    11 декабря 2014 Ротенберг назначен первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР). Послденее золото на ЧМ выиграно в мае 2014 года

    06.05.2025

  • Спринт

    Ротен-25 .. кто то смотрит этО убожество ..**?

    06.05.2025

  • AZ

    Над этими убогими даже смеятьсяуже не хочется! Ну с тренером то все давно понятно, но у игроков то должно быть хоть какое-то самолюбие?! Или он уже и игроков так достал, что они его сливают, дожидаясь пока самый главный обратит внимание на волну народного гнева и даст таки разрешение на удаление этого недоразумения из хоккея?)))

    06.05.2025

  • Ruberoid

    На родовом гербе Ротенбергов, должен быть изображен Лукашенко поражающий ТРИзубцем Ромку.

    06.05.2025

  • Господин ПЖ

    Вот какая новость есть на просторах интернета! Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал свою главную тренерскую мечту с национальной командой. «Победить на Олимпиаде, вернуть нашей стране олимпийское золото. Ну и, чемпионат мира, конечно. Но самое главное – олимпийское золото». Пропал полностью хоккей у нас. Вон куда метит

    06.05.2025

  • Господин ПЖ

    Пан Юзеф! Вам сегодня точно плохо стало. Где Рома? А где победы?

    06.05.2025

  • Господин ПЖ

    И отдать Пинчука в СКА. Там его Рома сам похоронит

    06.05.2025

  • Miguel Cotto

    почему они не приехали, узнать бы для начала.

    06.05.2025

  • Ruberoid

    А может зря мы Рому парафиним, может Белоруссия команда экстра класса. Аналитики СЭ проведите глубокий и беспристрастный анализ игры

    06.05.2025

  • Vecais

    Даже от формы белорусов ностальгией по хорошему хоккею тянет. А Пиня напоминает Якушева...:)

    06.05.2025

  • Сергей Васин

    9 мая «Россия 25» снова встретится с белорусами. Матч состоится в Минске.Это последний из запланированных

    06.05.2025

  • UstavshiyLis

    До 9го мая срочно купить Пинчука!! Дать гражданство,он явно русский!! Мы за ценой не постоим!!

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Попробую обвинить во всем игроков сборной России.

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Благодарю Вас!

    06.05.2025

  • Vliegende Hollander

    Всё это ерунда. Статистику от Вадика в студию!

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Вот! Пусть забивает! Нам нужны Победы!

    06.05.2025

  • Господин ПЖ

    Он друг, сами знаете кого. А от него просто так не избавишься

    06.05.2025

  • Vecais

    Судьи Роме как могли помогали... Но видно не судьба.:):):)

    06.05.2025

  • Господин ПЖ

    Пан Юзеф, если он на лед выйдет, то все лягут на льду. Он один 8 шайб забить может!

    06.05.2025

  • Miguel Cotto

    проще доказать, что убийца не он.

    06.05.2025

  • Господин ПЖ

    Не зря же он Майкл Оливер

    06.05.2025

  • Vecais

    гшн

    06.05.2025

  • Господин ПЖ

    Даже без СКА Рома продолжает веселить! Браво!

    06.05.2025

  • Sergey Sparker

    Карпин тренеришка не хуже. Но, специалист по доносам.

    06.05.2025

  • Serge 129

    Ну в принципе да, особенно под конец уже откровенно... Много споров на эту тему, но я однозначно считаю, что засудили. Этим испортили весь этот праздник хоккея.

    06.05.2025

  • Скиталец

    Еще чего, приставку ему. Хай в песочнице играет)

    06.05.2025

  • Скиталец

    Да какой он тренер? Наблюдающий:rofl:

    06.05.2025

  • Maxim Kolupaev

    Вдумайтесь, он ведь единственный, кто в хоккее не за деньги рубится! Результат, правда, то же не денежный ..-;))

    06.05.2025

  • 36

    судейство там в третьей игре..домашнее

    06.05.2025

  • andyk82

    Правильно. В Спартак его! Народного тренера в народную команду

    06.05.2025

  • 36

    Так выглядит реванш

    06.05.2025

  • Serge 129

    Вот честно, парни, недавно пересмотрел серию 87 года, это искуство, шахматы на льду если хотите, великие люди и мастера... Как это всё скатилось до Ротенберга??? Слезы. Ему бы тогда шайбы не доверили подавать, он бы их спи...л. Мразь.

    06.05.2025

  • Скиталец

    Ка только берги зашли в хоккей, так пошел развал в пух и прах СКА, сборной. Доколе? Третьяк, при всем к нему уважении чучело.

    06.05.2025

  • Pavel D

    :laughing::thumbsup:

    06.05.2025

  • Сергей Васин

    Засланный кизячок.

    06.05.2025

  • Сергей Васин

    А сборная России при вроттенберге,это как сборная Монголии.

    06.05.2025

  • Pavel D

    Карпин и без коньков научит шайбу в ворота запинывать)

    06.05.2025

  • Скиталец

    Не поперло с 25, пора всех гнать и Р-30 формировать)

    06.05.2025

  • 36

    Пожалуй что ИИХФ делает нам услугу

    06.05.2025

  • Скиталец

    :rofl::rofl:

    06.05.2025

  • dinela

    Мы не сделали скандала — Нам вождя недоставало: Настоящих буйных мало — Вот и нету вожаков. Но на происки и бредни Сети есть у нас и бредни — И не испортят нам обедни Злые происки врагов! Он то плакал, то смеялся, То щетинился как ёж — Он над нами издевался… Ну сумасшедший — что возьмёшь!

    06.05.2025

  • 36

    кому сейчас легко.Удачи вам в вашем тяжелом и неблагодарном труде

    06.05.2025

  • он покажет,как раком зимует....

    06.05.2025

  • МаратХ

    Когда следующий матч? Или Россия-25 будет играть все межсезонье, пока не выиграет?

    06.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    "Россия 24" с Соловьевым в рамке лучше бы сыграла))) Роме надо тренировать команду НТВ, слышал у них просто убойный уровень мастерства, а сборная Рен-тв ваще космос - инопланетные кудесники шайбы с Нибиру)))

    06.05.2025

  • Pavel D

    Точно, 0:0 в нашу пользу!))

    06.05.2025

  • Highlander

    А царь то не знает,что отрок боярина творит то! Надоть идти к царю! На колени пасть!

    06.05.2025

  • 36

    Рафик не уовиновен

    06.05.2025

  • да он,реально,иноагент.

    06.05.2025

  • Vitamin007

    не, бери шире!

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Устал защищать его...(

    06.05.2025

  • Сергей Макурин

    А ведь главный клоун не ромашка а третьяк. Раз он этого недоумка до сборной допускает. Но тут главное бабосики, они и рулят.

    06.05.2025

  • Сергей Васин

    Специалист оччень широкого профиля))))))

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Воистину так, пан Амигос!

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    У меня кончаются аргументы... У Романа Борисовича руки по колено в крови российского хоккея, а я все пытаюсь доказать, что он не убийца.

    06.05.2025

  • Скиталец

    Команда ротана играет токма на 10%, вот кэнакам и пиндосам он покажет где раки зимуют)))))

    06.05.2025

  • КонтраБасист

    Пусть Карпин совмещает

    06.05.2025

  • Vitamin007

    Ха, кормчий опять какнул. Ну его-то уровень с Америкой играть! Какое позорище держать это чучело в хоккее высших достижений!

    06.05.2025

  • Мало ему развала СКА,за сборную взялся...Потом за футбол возьмётся?

    06.05.2025

  • Сергей Васин

    Конечно,проиграет ещё и четвёртый матч из четырёх,можно браться и за канаду))))))))))

    06.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Роман Борисович, бл... ---------- Надеюсь, имелось ввиду: Роман Борисович, благороднейший

    06.05.2025

  • Serge 129

    Этот хрен ещё на олимпиаду нацелился. Иудей ты наш, как же ты за...л , отвали уже от хоккея. Олимпиада возможно на носу. Ну не авторитет ты, говна кусок.. Братья белорусы, спасибо за игру.

    06.05.2025

  • 36

    Контрреволюционные вещи говорите,Филипп Филипыч

    06.05.2025

  • МаратХ

    Тот случай- Когда кухарка управляет государством

    06.05.2025

  • Сергей Васин

    Конечно случайно,всего третий раз из четырёх игр)))))))

    06.05.2025

  • SPT

    Стабильность - признак мастерства?! Или - хватит экспериментов?

    06.05.2025

  • Олег Каноков

    Да хорош уже этого шапито.Это даже не смешно.

    06.05.2025

  • 36

    "Он пел,обирая родные края Канада,Канада,Канада моя!"

    06.05.2025

  • Gagiga

    Рома, ну что же ты?!

    06.05.2025

  • МаратХ

    Пан Юзеф, тяжело быть адвокатом Романа Борисовича

    06.05.2025

  • Fredro Star

    Я так понимаю Ромчик внебрачный сын Третьяка с Миллером... А чёрная дыра на воротах уже видимо внебрачный сын самого Ромчика...что в сторону ворот не пнут всё залетает 15 шайб за 3 игры от белорусов это пристижно конечно, достойно тренера...

    06.05.2025

  • Сергей Васин

    Вроттенберг в третий раз обос.рался ,как говорится,не можешь с.рать,не мучай ж.опу.

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Роман Борисович, бл..., я уже устал придумывать тебе оправдания! Выйди на лед и сам зарешай!

    06.05.2025

  • МаратХ

    Белорусская сборная, это как сборная СССР в Канаде в серии 1972 года

    06.05.2025

  • Kirill “MorP” Zemskov

    Что в СКА, что в сборной игра идентичная, то пропускают по 5 шайб за период, то внезапно сушка без бросков, что указывает на то, что во всём виноват именно тренер, тренер из Ротенберга никакой абсолютно.

    06.05.2025

  • Владислав

    Кто нибудь, дайте Роме игровую приставку и заберите у него хоккеистов. Пусть играется с приставкой

    06.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    А вообще, положительная тенденция налицо. Ведь прошёл всего день после предыдущей игры, а пропустили уже не восемь, а всего три шайбы. Видно, что тренерский штаб под руководством Романа Борисовича вдумчиво и серьёзно поработал над ошибками. В следующей игре должно быть ноль пропущенных и уверенная сухая победа.

    06.05.2025

  • Врн36

    А если серьезно, то сколько это быдло в в хоккее можно терпеть .

    06.05.2025

  • МаратХ

    Сколько на форуме злых комментаторов из за рубежа

    06.05.2025

  • Сергей Макурин

    А да рома, ай да тренеришка. Канада трепещи. Рома собрался наверное юниоров канады обыгрывать. Но скорее и с пацанами проиграет.

    06.05.2025

  • МаратХ

    Мучает Роман Борисович хоккестов - им надо сейчас отдыхать на Мальдивах. А Роман Борисович отрабатывает на ребятах схемы из игровой приставки

    06.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Случайно.

    06.05.2025

  • Ну,Рома-проиграть три матча подряд белорусам,это надо быть,действительно,....." гением"..

    06.05.2025

  • protch

    Роман Борисович, должен признать, талантище! Даже если бы "Красную машину"тренеровал сам тов. Протч, он вряд ли смог бы три раза подряд продуть белорусским братушкам.

    06.05.2025

    • Фетисов: «У нас миллионы болельщиков, каждый из них может предъявить иск к ИИХФ о моральном ущербе»

    Ротенберг: «У Полтапова подозрение на разрыв крестов, это может быть операция»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости