5 мая, 19:38

«Россия 25» в овертайме уступила Белоруссии в рамках «Тура сборной»

Сергей Ярошенко
Форвард сборной Белоруссии Вадим Мороз и нападающий «России 25» Марат Хайруллин.
Фото ФХР

Команда «Россия 25» проиграла сборной Белоруссии в рамках «Тура сборной» — 7:8 ОТ.

Игра проходила в Тольятти.

У команды Романа Ротенберга отличились Сергей Плотников (дубль), Данил Аймурзин, Максим Соркин, Прохор Полтапов, Михаил Ильин и Руслан Исхаков. Шайбы соперника на счету Павла Денисова, Никиты Пышкайло, Мирослава Михалева, Василия Филяева, Сергея Сапего, Данилы Паливко, Егора Борикова и Виталия Пинчука.

2 мая «Россия 25» уступила Белоруссии со счетом 2:4. 6 мая россияне снова встретятся с белорусами. Матч также состоится в Тольятти.

Большой тур Сборной

Россия 25 — Белоруссия — 7:8 ОТ (3:2, 0:4, 4:1, 0:1)

Голы: Плотников — 1 (Мих. Воробьев, Кузьмин), 5:37 — 1:0. Аймурзин — 3 (Абросимов, Карпухин), 6:02 — 2:0. Соркин — 1 (Исхаков, Полтапов), 6:24 — 3:0. Денисов — 1 (А. Ковгореня, Филяев), 11:57 — 3:1. Пышкайло — 1 (И. Сушко, Воронов), 17:26 — 3:2. Михалев — 1 (Филяев, А. Ковгореня), 22:00 — 3:3. Филяев — 1 (А. Ковгореня, Михалев), 22:13 — 3:4. Салыго — 1 (Михалев, Филяев), 31:16 — 3:5. Паливко — 1 (бол., Мороз, Липский), 35:35 — 3:6. Бориков — 1 (Липский, Янченко), 44:28 — 3:7. Плотников — 2 (бол., Грудинин, Хайруллин), 49:30 — 4:7. Полтапов — 1 (Аймурзин, Соркин), 56:01 — 5:7. Ильин — 1 (Аймурзин, Грудинин), 56:42 — 6:7. Исхаков — 1 (Аймурзин, Григоренко), 59:34 — 7:7. Пинчук — 1, 62:37 — 7:8.

Вратари: Мишуров (Попов, 41:50, 47:23 — 49:30, 49:55 — 51:55, 54:20 — 56:42, 59:26 — 59:34) — Кульбаков.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 32 (9+4+19+0) — 25 (6+13+4+2).

Судьи: Хажиев, Шалимов.

5 мая. Тольятти. Лада Арена.

  • Симон Вирсаладзе

    Надо было футболёров из Брунея на лёд выводить

    06.05.2025

  • 804alex

    К сожалению мы позоримся сейчас не только в хоккее. И корни этого явления - общие...

    06.05.2025

  • Федот

    Неужели Трояк?

    06.05.2025

  • Секир-башка

    Батьку так просто голыми руками не возьмешь.

    06.05.2025

  • AZ

    Эх, не везет нашим тренерам, что белорусов в хоккее тоже отстранили. Приходится с ними играть, а то бы спокойно себе играли с Замбиями и рекорды устанавливали как футболисты)))

    05.05.2025

  • андр

    Что ВРота чпокают, это нормально. А вот, что команду с вывеской Россия, не нормально. Кто ответит?

    05.05.2025

  • андр

    А кому нужно такое веселье?

    05.05.2025

  • андр

    :joy::joy::joy:

    05.05.2025

  • Dexterous

    Разве сравнить эту феерию торжества хоккея с каким нибудь зачуханным НХЛ. Ови в подметки никому из Россит 25 не годится - орлы!!! Роман в следующей игре сам хет-трик лакроссом положит. Вот помяните мое вымя!

    05.05.2025

  • Владимир Соколов

    У Ромы просто акклиматизация . С Мальдив в Тольятти закинули , что вы хотели?!

    05.05.2025

  • Kirill Boglovsky

    он и так 24/7

    05.05.2025

  • Kirill Boglovsky

    ... идёт подготовка к плэй-офф

    05.05.2025

  • Kirill Boglovsky

    Дутенберг

    05.05.2025

  • Господин ПЖ

    Год такой у него. Все его чпокают )))) Как говорится, повезло в любви

    05.05.2025

  • Сергей Чернов

    Кто назначил этого клоуна, тренером сборной? Третьяк продал наш хоккей неудачникам и авантюристам.

    05.05.2025

  • Электросталец

    а юниорский чм с 2007

    05.05.2025

  • Kungur79

    Мастер септа-триков, так будет точнее

    05.05.2025

  • Электросталец

    Вот это Ромик, без ворот решил

    05.05.2025

  • Спринт

    .. теперь еще и Ротены .. **

    05.05.2025

  • Спринт

    Ротен № 25 .. энту порнографию кто-то еще смотрит? Хорошо скоро ЧМ, будет что посмотреть в хоккее с шайбой, а не в шайбогонянии.

    05.05.2025

  • Yashma Inv1

    Где обещанный реванш?

    05.05.2025

  • Автогол

    Пора тренера понижать до России 24

    05.05.2025

  • blue-white!

    Мастер...

    05.05.2025

  • blue-white!

    Докатились. ВРота чпокают даже белорусы...

    05.05.2025

  • Stranger in the Night

    Просто гениально. Как игра в обороне СКА в нынешнем сезоне.

    05.05.2025

  • Пан Юзеф

    Роман Борисович показал всем, что такое атакующий хоккей!

    05.05.2025

  • Vitamin007

    а что, вполне в рулевые допустят)

    05.05.2025

  • Vitamin007

    четыре, еще папы и их детки- полудурки

    05.05.2025

  • Vitamin007

    Как? рот и тут обосрался...

    05.05.2025

  • 36

    Контрреволюционно играете,Александр Григорьевич!

    05.05.2025

  • Vасилий & Uрий

    Однажды,летнюю порой,Лань,утомлённая жарой,Под деревом искала тень,Тут с дерева упал олень!Вскочил и к дереву,бегом...На сук взлететь хотел верхом,Опять свалился и опять...Лань стала молча наблюдать.Олень скакал,мотал ногами,Мычал "лечу",тряся рогами,Ну вот он выбился из силИ истязания прекратил.Без сил лежал он,бормоча,Что полететь ему "с плеча",И завтра он продлит попытки,Но ведь на деле-это пытки!Лань пожалела чудакаИ начала издалека...Сказала,что олень красив,Умён,силён и не спесивИ что его талант скакать,На деле должен помогать,Как почтальон,благую весть"Летя",он сможет всем принесть,Мчась по земле,во весь опор,Таков природы приговор!Летать-не каждому дано,Жить по уму-немудрено, Ведь нам всегда своё дороже,И делаем мы то,что можем.У каждого-своя стезяИ на чужую лезть-нельзя,Тогда сопутствует успех,К чему талант,в чём лучше всех.Берись за то,к чему ты сроден,Не трать труды,коль непригоден

    05.05.2025

  • МаратХ

    Счёт был 4-7, подумал Роман Борисович играет против Кросби и маккинона. Пригляделся, а это белорусы

    05.05.2025

  • albou2

    Рулевой у нас один. Ротенберг пока просто тренер)))

    05.05.2025

  • albou2

    Интересно, если бы СКА сейчас в плей-офф играл бы, кто же нашу сборную тренировал бы? Неужели без Ромочки играли бы?

    05.05.2025

  • Sergey Sparker

    Ротенберг относится к беде первой. Так что как было две беды, так и осталось. Остальные беды вытекают именно из первой беды.

    05.05.2025

  • sakusda

    Тока один раз вратаря заменил? Скукота:unamused:

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Видел хоккейный бред - матч всех звезд. Теперь есть еще больший бред - договорняк с Белоруссией))) Как же все это прекрасно.

    05.05.2025

  • -Роман Борисыч,в чём причины поражения? -Очень скользкий лёд!!! И только в конце 3его периода,когда он практически вообще растаял мы смогли сравнять счёт!

    05.05.2025

  • AZ

    Рулевой рулевым, но ведь еще до СВО Россия не выигрывала МЧМ с 2010-11, а ЧМ с 2014))). А рулевой, конечно, .....чудесный)))

    05.05.2025

  • Slim Tallers

    Великого тренера нельзя сразу назначить главным тренером основной сборной,вот и придумали Россия 25. Так он и тут умудряется обосраться.

    05.05.2025

  • Patera

    Неужели организаторы опять неудобное время матча поставили?

    05.05.2025

  • очень повеселили! и в ТОЛЬЯТТИ,и в КАЗАХСТАНЕ

    05.05.2025

  • да,нет! хоккей в РОССИИ жив,но вот... рулевой! беда,короче с рулевым то,с этим.... влюбленным в хоккей

    05.05.2025

  • arnold

    Что Вы хотите это же пятый состав России против первого белорусского и это же шоу,чтобы зрителей повеселить

    05.05.2025

  • Vaclav

    Шапито.

    05.05.2025

  • ivaradm

    Роро сейчас раскажет как бились его орлы :-)

    05.05.2025

  • volandvik

    Опять кони дынаме проиграли

    05.05.2025

  • опять....25! БРАВО,БЕЛАРУСЬ!!!

    05.05.2025

  • Адекватный спартач

    Что после игры поведает Весельчак РР?

    05.05.2025

  • AZ

    В России было две беды, теперь еще хоккей (с))))

    05.05.2025

