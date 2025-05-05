«Россия 25» в овертайме уступила Белоруссии в рамках «Тура сборной»

Команда «Россия 25» проиграла сборной Белоруссии в рамках «Тура сборной» — 7:8 ОТ.

Игра проходила в Тольятти.

У команды Романа Ротенберга отличились Сергей Плотников (дубль), Данил Аймурзин, Максим Соркин, Прохор Полтапов, Михаил Ильин и Руслан Исхаков. Шайбы соперника на счету Павла Денисова, Никиты Пышкайло, Мирослава Михалева, Василия Филяева, Сергея Сапего, Данилы Паливко, Егора Борикова и Виталия Пинчука.

2 мая «Россия 25» уступила Белоруссии со счетом 2:4. 6 мая россияне снова встретятся с белорусами. Матч также состоится в Тольятти.

Большой тур Сборной

Россия 25 — Белоруссия — 7:8 ОТ (3:2, 0:4, 4:1, 0:1)

Голы: Плотников — 1 (Мих. Воробьев, Кузьмин), 5:37 — 1:0. Аймурзин — 3 (Абросимов, Карпухин), 6:02 — 2:0. Соркин — 1 (Исхаков, Полтапов), 6:24 — 3:0. Денисов — 1 (А. Ковгореня, Филяев), 11:57 — 3:1. Пышкайло — 1 (И. Сушко, Воронов), 17:26 — 3:2. Михалев — 1 (Филяев, А. Ковгореня), 22:00 — 3:3. Филяев — 1 (А. Ковгореня, Михалев), 22:13 — 3:4. Салыго — 1 (Михалев, Филяев), 31:16 — 3:5. Паливко — 1 (бол., Мороз, Липский), 35:35 — 3:6. Бориков — 1 (Липский, Янченко), 44:28 — 3:7. Плотников — 2 (бол., Грудинин, Хайруллин), 49:30 — 4:7. Полтапов — 1 (Аймурзин, Соркин), 56:01 — 5:7. Ильин — 1 (Аймурзин, Грудинин), 56:42 — 6:7. Исхаков — 1 (Аймурзин, Григоренко), 59:34 — 7:7. Пинчук — 1, 62:37 — 7:8.

Вратари: Мишуров (Попов, 41:50, 47:23 — 49:30, 49:55 — 51:55, 54:20 — 56:42, 59:26 — 59:34) — Кульбаков.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 32 (9+4+19+0) — 25 (6+13+4+2).

Судьи: Хажиев, Шалимов.

5 мая. Тольятти. Лада Арена.