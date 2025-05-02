«Россия 25» проиграла Белоруссии в рамках «Тура сборной»

Команда «Россия 25» уступила сборной Белоруссии в рамках «Тура сборной» — 2:4.

Игра проходила в Астане

У команды Романа Ротенберга отличились Владимир Грудинин и Данил Аймурзин. Шайбы соперника на счету Андрея Белевича, Ивана Дроздова, Сергея Кузнецова и Александра Скоренова.

Ранее «Россия 25» переиграла Казахстан в стартовом матче «Тура сборной» — 4:1. 5 мая россияне снова встретятся с белорусами. Матч состоится в Тольятти.

Большой тур Сборной

Россия 25 — Белоруссия — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)