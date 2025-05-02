Хоккей
2 мая, 16:31

«Россия 25» проиграла Белоруссии в рамках «Тура сборной»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Команда «Россия 25» уступила сборной Белоруссии в рамках «Тура сборной» — 2:4.

Игра проходила в Астане

У команды Романа Ротенберга отличились Владимир Грудинин и Данил Аймурзин. Шайбы соперника на счету Андрея Белевича, Ивана Дроздова, Сергея Кузнецова и Александра Скоренова.

Ранее «Россия 25» переиграла Казахстан в стартовом матче «Тура сборной» — 4:1. 5 мая россияне снова встретятся с белорусами. Матч состоится в Тольятти.

Большой тур Сборной

Россия 25 — Белоруссия — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

  • Футболист Сапогов

    Но ты вот зашел, чтобы пернуь мальца))) Как там энто не прогнозы?

    03.05.2025

  • Спринт

    Арихметика, однако такова - Россия-25 енто 1/6 сборной России, и 1/13 сборной СССР.

    03.05.2025

  • Кузьмичь

    А что вы вообще хотели от команды ротенберга?

    02.05.2025

  • 804alex

    Опять - Россия 25! Надо поменять цифры! Главное не менять вождя...

    02.05.2025

  • Господин ПЖ

    А где Вадик со статистикой?

    02.05.2025

  • Господин ПЖ

    А праздник продолжается!

    02.05.2025

  • Pavel D

    Кому? Если только болельщикам сборной России?

    02.05.2025

  • Автогол

    Почему Сборной управляет тренер который не может пройти первый раунд плей-офф с командой которая по составу должна бороться за чемпионство?

    02.05.2025

  • Pavel D

    Так это изначально было не честно! Ротенберг против Квартального в хоккее. Роман Борисович, как взрослый мальчик должен попросить переиграть и фору дать голов в пять!

    02.05.2025

  • Спринт

    .. у команды Ротена .. дальше можно не занимать печатного места .. . Кто то этО смотрит ..**?

    02.05.2025

  • привыкли.

    02.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Мы из-за рубежа пишем, нам не страшно

    02.05.2025

  • Пан Юзеф

    Без Романа Борисовича СКА не попал бы даже в плэй-офф.

    02.05.2025

  • Vratar13

    Он вас всех вычислит и накажет:relaxed:?

    02.05.2025

  • LOKO-L68

    Рома, спасибо, ещё чуть-чуть и Казахстан нас обыграет. Вот же гений, а не тренер.

    02.05.2025

  • а на главной странице СЭ ЭТОЙ новости в разделе ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ... почему то нету. ну,подумаешь-белорусам проиграли! так-пустяк! оплошность,с каждым могло быть

    02.05.2025

  • вот пусть там где-то рядом с ними и идёт...Только из СКА для начала пусть уволится)))

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Как не стыдно?

    02.05.2025

  • Это признают люди,которые живут не в Питере.И те,кто радуется развалу СКА.Ну ничего,скоро он развалит сборную,и тогда вы завоете)))

    02.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Гений часто идёт рука об руку с неадекватностью. Вот те же Эйнштейн, Ньютон, Ван Гог, Бетховен, Есенин например. Ну и Роман Борисович тоже где-то рядом.

    02.05.2025

  • Вася Куролесов

    Как там обычно эксперты и журналисты говорят: "это ненастоящая сборная. Парни из НХЛ приедут, помогут." Да и белорусов мы натренировали. Ну также как латышей. Эксперты не дадут соврать.

    02.05.2025

  • Комсомолец 70-х

    Вот так: Россия 25 — Белоруссия — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Ромовая сборная

    02.05.2025

  • очень неадекватный.Это я ещё цензурно сказал.

    02.05.2025

  • Пан Юзеф

    Кто не признает гениальность Романа Борисовича, тот просто ему завидует.

    02.05.2025

  • гениальный и непревзойденный того!!! ну.... обделался в смысле

    02.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    ..просто очень талантливый?:thinking:

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Это вообще как?

    02.05.2025

  • Sergei

    Конечно это сборная Беларусии , вот была бы Канада то выиграли бы обязательно Роман Борисович обещал.

    02.05.2025

  • потому что ты,РБ не гений,а .....

    02.05.2025

  • Пан Юзеф

    Роман Борисович наберет россиян. Легионеры нам не нужны. И без них канадцев разнесем. В России много талантливых хоккеистов.

    02.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    А вот сейчас обидно было. (Р.Б. Ротенберг)

    02.05.2025

  • я гениев никогда не обижаю..

    02.05.2025

  • Адекватный спартач

    Так из легионеров не соберешь сборную!

    02.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Гения обидеть может каждый.

    02.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    И вообще, третий период наша сборная выиграла, а это главное, ведь запоминается последнее.

    02.05.2025

  • Комсомолец 70-х

    .Сборная неудачников Кубка Гагарина во главе с главным его лузером влетела на турнире в Казахстане белорусам. Билась при этом, как обычно, до конца, и даже выиграла третий период, но по итогу - 2:4. Я все никак не пойму, почему эта бригада именуется сборной России?

    02.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Всё нормально, Роман Борисович обещал обыграть сборную Канады, а не Белоруссии. Так что ничего страшного. Всё идёт по плану.

    02.05.2025

  • :laughing::laughing:.Ну что,лошара-готов к Кубку Канады?? Упырь,мля.Тьфу.

    02.05.2025

  • Пан Юзеф

    Бездарные хоккеисты подвели Романа Борисовича. Роман Борисович, выгоняй вон всех лентяев и набирай новую команду!

    02.05.2025

