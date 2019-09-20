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Роман Ротенберг: «В Сочи презентуем базовую программу подготовки хоккеистов»

15:32
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Состоялась презентация национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина»: философия и базовые принципы», организованная Федерацией хоккея России.

— Это важный элемент реализации государственной политики в сфере спорта, ключевой фактор обеспечения динамичного развития хоккея в России, — цитирует первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга официальный сайт организации. — Основной философский посыл — доступность занятий хоккеем детей во всех регионах России на высоком организационном и методическом уровне.

Мы готовили программу с нуля ускоренными темпами и спешим сообщить, что презентуем все оставшиеся разделы для возрастов 12-16 лет до нового года, а 22-23 ноября в Сочи презентуем базовую типовую программу, согласованную Минспорта, пособие по развитию и подготовке вратарей, программу для юных хоккеистов 5-7 лет, а также мобильное приложение.

Дополнительная информация

https://fhr.ru/news/item/61694/

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