Роман Ротенберг: «В Сочи презентуем базовую программу подготовки хоккеистов»

Состоялась презентация национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина»: философия и базовые принципы», организованная Федерацией хоккея России.

— Это важный элемент реализации государственной политики в сфере спорта, ключевой фактор обеспечения динамичного развития хоккея в России, — цитирует первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга официальный сайт организации. — Основной философский посыл — доступность занятий хоккеем детей во всех регионах России на высоком организационном и методическом уровне.

Мы готовили программу с нуля ускоренными темпами и спешим сообщить, что презентуем все оставшиеся разделы для возрастов 12-16 лет до нового года, а 22-23 ноября в Сочи презентуем базовую типовую программу, согласованную Минспорта, пособие по развитию и подготовке вратарей, программу для юных хоккеистов 5-7 лет, а также мобильное приложение.