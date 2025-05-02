Ротенберг — о составе «России 25»: «Многие лидеры ведут борьбу за Кубок Гагарина, а кто-то даже отправился в НХЛ»

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о проблемах команды с составом после поражения от сборной Белоруссии (2:4) в рамках «Тура сборной».

— У Белоруссии самый сильный состав? Состав не поменялся по сравнению с тем, что был на Кубке Первого канала. Многие помнят, какая битва у нас там была. В свою очередь, у нас много изменений в составе, мы даем возможность многим молодым игрокам. Конечно, не хватает некоторых лидеров из тех, кто был в сборной на Кубке Первого канала. Многие из них сейчас ведут борьбу за Кубок Гагарина, а кто-то даже отправился в Национальную хоккейную лигу, — приводит слова Ротенберга сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее «Россия 25» переиграла Казахстан в стартовом матче «Тура сборной» — 4:1. 5 мая россияне снова встретятся с белорусами. Матч состоится в Тольятти.