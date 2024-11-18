Хоккей
Сборная России
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Олимпиада

Сегодня, 16:10

Ротенберг: «Моя мечта — вернуть олимпийское золото в Россию»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что мечтает вернуть российской сборной золотые медали Олимпиады.

«Если мы говорим про мечту, конечно, мечта моя — это вернуть олимпийское золото в Россию. И для этого нам нужно на уровне чемпионата России побеждать в каждой игре. Именно играя в наш хоккей, в который мы сейчас играем на сегодняшний день», — заявил Ротенберг в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Последний раз сборная России побеждала на Олимпиаде в 2018 году. Команда выступала на турнире в нейтральном статусе и в финале победила Германию со счетом 4:3 ОТ.

Всего на счету сборных России и СССР 14 олимпийских медалей — девять золотых, три серебряных и две бронзовых.

Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
Читайте также
В Кремле выступили за нормализацию ситуации в Абхазии
У «Спартака» может появиться-фарм-клуб в ФНЛ. Что происходит в Первой лиге
Россия готова к переговорам с МОК о возвращении спортсменов на мировую арену
Выживший при нападении Евсеев пройдет обследование в московской клинике
На Вадима Евсеева напали с ножом после матча в Астрахани
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер сборной России U-18 Михайлов о поражении от команды U-20: «Для нас это хороший опыт»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости