Хоккей
Сборная России
Новости
Уведомления
Главная
Хоккей
Россия

2 мая, 18:24

Ротенберг — о поражении «России 25» от Белоруссии: «Мы не ищем оправданий! Сборная будет готовиться к реваншу»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг подвел итоги матча против сборной Белоруссии (2:4) в рамках «Тура сборной».

— Я думаю, что организаторы понимали тот факт, что у нас сильная команда, и построили график игр в пользу хозяев турнира. В любом случае хочу сказать спасибо нашей команде, мы не ищем оправданий! Мы выжимали максимум с точки зрения физиологии.

Каждый матч с Белоруссией даётся нам непросто, там играют лидеры команд КХЛ. У нас уже несколько сезонов идет своя некая Суперсерия, каждая победа дается потом и кровью. Тем и будет интереснее следующая игра в Тольятти, сборная России обязательно будет готовиться к реваншу! — приводит слова Ротенберга сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее «Россия 25» переиграла Казахстан в стартовом матче «Тура сборной» — 4:1. 5 мая россияне снова встретятся с белорусами. Матч состоится в Тольятти.

Источник: ФХР
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
Читайте также
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Slava Samoylov

    Беларусь серьёзный соперник, сборники играют в КХЛ и не на последних ролях, плюс тренер рекордсмен по победам в КХЛ, плюс свежесть на стороне соперника была.

    05.05.2025

  • pupkin-221

    Овечкин, Ротенберг, Дзюба и Черчесов - спасители СЭ, на них все издание держится !

    03.05.2025

  • валерон

    Беларусы слабая команда,когда с ней постоянно играешь сам слабым становишься ,да ещё тренер гавно.

    03.05.2025

  • Muslim Galeev

    От богаизбранного народа )))

    03.05.2025

  • Muslim Galeev

    Ромка красавчик феерит )

    03.05.2025

  • ivaradm

    Совсем уже обалдели, Ротенберги и хоккей приватизировали?

    03.05.2025

  • LOKO-L68

    А что скажет Третьяк, он ведь президент федерации. Или только олин человек может отобрать игрушку у Ромы....

    03.05.2025

  • андр

    Клоунада продолжается.

    03.05.2025

  • Adminni

    лох это судьба, а дети алигархов профнепригодны, как их не пристраивай...

    03.05.2025

  • 804alex

    Это просто очень мало времени руководит Рома сборной. Нужно 25 лет руководить (и смениить Конституцию).

    02.05.2025

  • Georgy Borisov

    не УВАЖАЕМЫЙ Роман борисович кто вас назначил на главного тренера сборной! Пусть и до 25 лет? Перестаньте позорить себя, ска, и сборную!!!!! Я не инагет, не иностранец, уйдите уже из хоккея!

    02.05.2025

  • Господин ПЖ

    Так он нашел виновных! Организаторы! Он не перестает удивлять))))

    02.05.2025

  • Vecais

    Это все вредные казахи такой график составили...:)

    02.05.2025

  • Пан Юзеф

    Только вперед. Вперед - к победе. Идем вместе с Романом Борисовичем! Бей канадцев!

    02.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ходы кривые роет Подземный умный крот. Нормальные герои Всегда идут в обход!

    02.05.2025

  • shpasic

    так он их и не терял - всегда наготове

    02.05.2025

  • Пан Юзеф

    Роман Борисович, нужно побеждать!

    02.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Мы не ищем оправданий! - сказал Роман Борисович и тут же начал оправдываться.

    02.05.2025

  • AZ

    Вот и опять, вроде дно, но снизу постучали))).

    02.05.2025

  • Влад

    Они проиграли из-за тебя. Уйди из сборной, уйди из СКА.

    02.05.2025

  • evlampia47

    Господину Ротенбергу пора посмотреть правде в глаза и признать тот факт, что как тренер он ни о чем. СКА он практически уничтожил.

    02.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    господи какой же все-таки дебил, какой же все-таки дебил... арбитр, который не назначил три чистых буллита за срыв выходов 1 на 1))) я раньше вот на хоккей не ходил, а сейчас пойду, потому что Ротенберг — тренер от народа)))

    02.05.2025

  • valantinestukalov

    А ЧТО РОТЕНБЕРГ ТОЖЕ ТРЕНЕР,СТРАННО

    02.05.2025

  • Nik

    когда вы перестанете издеваться над хоккеем? уберите это ЧМО

    02.05.2025

  • Alex.S

    Почему, после России, идет цифра 25? Это влажные мечты Ротенберга? Надо писать правду . 12,5.

    02.05.2025

  • Алексей Овчинников

    Рома спаси хоккей от себя

    02.05.2025

  • fell62

    Клоун!!!

    02.05.2025

    • 12-летний нападающий «Амура» технично реализовал буллит на Кубке Третьяка

    Ротенберг — о составе «России 25»: «Многие лидеры ведут борьбу за Кубок Гагарина, а кто-то даже отправился в НХЛ»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости