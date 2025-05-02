Ротенберг — о поражении «России 25» от Белоруссии: «Мы не ищем оправданий! Сборная будет готовиться к реваншу»

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг подвел итоги матча против сборной Белоруссии (2:4) в рамках «Тура сборной».

— Я думаю, что организаторы понимали тот факт, что у нас сильная команда, и построили график игр в пользу хозяев турнира. В любом случае хочу сказать спасибо нашей команде, мы не ищем оправданий! Мы выжимали максимум с точки зрения физиологии.

Каждый матч с Белоруссией даётся нам непросто, там играют лидеры команд КХЛ. У нас уже несколько сезонов идет своя некая Суперсерия, каждая победа дается потом и кровью. Тем и будет интереснее следующая игра в Тольятти, сборная России обязательно будет готовиться к реваншу! — приводит слова Ротенберга сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее «Россия 25» переиграла Казахстан в стартовом матче «Тура сборной» — 4:1. 5 мая россияне снова встретятся с белорусами. Матч состоится в Тольятти.