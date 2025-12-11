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Ротенберг: «Овечкин — живой пример нашего героя»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер команды «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в интервью «СЭ» порассуждал о примерах героев для российской молодежи.

«Я вырос в Советском Союзе, прожил там первые десять лет жизни и до сих пор помню, как это было: у нас были свои герои. Юрий Гагарин — первый человек в космосе, настоящие легенды, на которых мы равнялись. При всем уважении к американской культуре (я жил в разных странах и многое видел), у нас все сильнее и лучше. Просто нам нужно к этому вернуться и создать своих героев для нового поколения. Не Спайдерменов и Суперменов, а наших — русских, российских.

Сейчас, слава богу, есть Александр Овечкин, который бьет мировые рекорды и благодаря которому дети массово идут в хоккей. Это живой пример нашего героя.

«Красную машину» мы и создавали именно под эту патриотическую идеологию. Отец-основатель — Анатолий Владимирович Тарасов. Его методики до сих пор лучшие в мире. Я много общался с людьми, которые работали с ним, — с Владимиром Юрзиновым, Вячеславом Анисиным. Поверьте, я узнал от них гораздо больше, чем за все поездки в американские хоккейные кластеры в Мичигане. А когда приезжал туда, понимал: многое из того, что они сейчас делают и чем выигрывают, — это просто скопированное у Тарасова и советской школы», — сказал Ротенберг «СЭ».

Роман Ротенберг.«Нам нужны не Спайдермены и Супермены, а наши, российские герои». Интервью Романа Ротенберга

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Александр Овечкин
Хоккей
Роман Ротенберг
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