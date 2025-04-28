Ротенберг — о майских матчах «России 25»: «Постараемся сыграть в яркий хоккей»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал майские матчи национальной команды.

— Мы с каждой тренировкой и работой будем прибавлять. Сейчас у нас капитан Сергей Плотников. Он всегда хочет побеждать, горит игрой. Какой капитан, такая и команда. У нас в составе опытные игроки, которых знают не только во всей России, но и во всем мире.

Хочу поблагодарить клубы, которые отпустили игроков в сборную. Это 10 клубов, которые делегировали хоккеистов в сборную. Это очень важно для нас, что ребята приехали.

Мы постараемся сыграть в нашей манере. В яркий хоккей, чтобы радовать болельщиков. Мы уверены, что скоро мы вернемся, на чемпионат мира, на Олимпийский игры. Когда нам сейчас тяжело, то мы ценим всех, кто нам помогает. Мы делаем все возможное, чтобы наши ребята развивались. Мы занимается тем, чтобы наши игроки развивались, чтобы после нашего возвращения мы были сильные.

1 мая сборная России сыграет с Казахстаном в Астане. 2, 5, 6 и 8 мая — с Белоруссией в Астане, Тольятти и Минске.